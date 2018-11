Katičeva: Pravosodnega supervizorja do novega leta ne bo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič je ob primopredaji poslov svoji naslednici Andreji Katič izpostavil prav uvedbo sodnega supervizorja, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. "Ko sem nastopil svojo funkcijo, sem obljubil pravosodni supervizor," je septembra letos izjavil Klemenčič.

Klemenčičevo namero prehitel padec vlade

Javni register vseh sodb, ki ga je predlagal Klemenčič, naj bi omogočal takojšnjo objavo sodb brez osebnih podatkov na spletu. S tem bi državljanom omogočili vpogled v sodne postopke v realnem času, kar bi po Klemenčičevem prepričanju vplivalo na preglednost in nenazadnje tudi učinkovitost sodstva. Klemenčiču njegov cilj ni uspel, saj ga je prehitel padec vlade Mira Cerarja.

"Tega nam ni uspelo vzpostaviti pred mojim odhodom, verjamem pa, da bo to še letos uspelo moji naslednici, saj je zadeva v zaključni fazi. Obstaja veliko zavez in obljub, da bo ta projekt priveden do konca," je poudaril Klemenčič v svojem zadnjem govoru na ministrski funkciji.

Katičeva svojemu predhodniku zagotovila, da bo projekt nadaljevala

Katičeva mu je še pred stiskom roke ob primopredaji poslov na pravosodnem ministrstvu obljubila, da bo pravosodni supervizor postal praksa. "Z veseljem te bom povabila na odprtje tega supervizorja. To je tvoj projekt in v takšni luči, kot je bil zastavljen, ga bom tudi nadaljevala," je takrat dejala nova pravosodna ministrica.

Projekt, ki bi moral biti predstavljen še letos, pa je zdaj po poročanju Planet TV prestavljen za nedoločen čas oziroma naj bi bil celo ukinjen. "Trenutno se delajo nadgradnje. Vnesti moramo zadostno število sodb in poskrbeti, da bo sistem samodejno brisal podatke, ki so občutljivi. Šele potem bomo lahko lansirali projekt," danes pojasnjuje Katičeva.

Sodnega supervizorja do novega leta ne bo

Ko je Klemenčič predstavil pravosodni supervizor, so mu najbolj nasprotovali sodniki. Katičeva pravi, da tega nasprotovanja še ne čuti: "V tej fazi projekta zaenkrat še ne." Po poročanju Planet TV nasprotovanja ni tudi zato, ker uvedba supervizorja pri Katičevi poteka bolj počasi kot pri njenem predhodniku. Klemenčič si ga je namreč želel še pred novim letom, zdaj pa ta datum očitno ni več v igri.

"Zadnji sestanek sem imela pred dobrim mesecem. Ker še nimamo zadostnega števila sodb in ker imamo premalo ljudi, še ne moremo reči, kako bo ta dinamika potekala. Do novega leta zagotovo ne bo šlo," še dodaja ministrica.