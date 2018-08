Matjaž Han si ne predstavlja, da bi lahko minister vplival na procese na sodišču

Stranka SD bo po dogovoru prevzela vodenje ministrstev za šolstvo, pravosodje in kulturo, imena morebitnih ministrskih kandidatov pa so naletela na nekatere kritike. Dosedanja obrambna ministrica Andreja Katič, ki jo v SD vidijo na mestu pravosodne ministrice, je naletela na očitke o povezavi s tako imenovanim šaleškim lobijem in zaradi imenovanja nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika na mesto direktorja velenjske komunale. Rotnik je namreč v več postopkih zaradi domnevnih nepravilnosti pri financiranju Teš 6.

Han je v zvezi s tem poudaril, da si ne predstavlja, da bi lahko minister vplival na procese na sodišču, tako tudi ne upa niti pomisliti, da bi lahko Katičeva vplivala na to, komu bodo v zadevi Teš 6 sodili ali ne.

Za komercialno televizijo je očitke, da naj bi bila Katičeva povezana s šaleškim lobijem, zavrnil tudi Dejan Židan. Kot je dejal, so v SD prvi, ki se ves čas zavzemajo za to, da so tisti, ki so ravnali napačno, nezakonito in si prigrabili denar, tudi kaznovani.

"Katičeva se ne bo vpletala v preiskave in sodne postopke"

"Te ljudi bomo našli med direktorji in preostalimi, ki so o tem odločali in imeli od tega kakšno korist," je poudaril. V SD pa ne sprejemajo načina, da nekdo ne bi bil primeren za položaj, ker izhaja iz določenega kraja.

Andreja Katič Foto: STA "To, da se reče, da je kdo iz Šaleške doline in je zato neprimeren, ali če je iz Dolenjskih Toplic ali Ljubljane in je zato neprimeren, takšen način delovanja je za nas nesprejemljiv," je ponovil.

Katičeva se po Židanovih zagotovilih zagotovo se ne bo vpletala v preiskave in sodne postopke. "Njena naloga je, da dela učinkovito, zakonito in omogoči, da bomo vsi državljani videli, da so vsi tisti, ki morajo biti obsojeni, obsojeni," je bil jasen prvak SD.

Pomisleki tudi o ministru za kulturo

Prav tako je bilo nekaj pomislekov o morebitnem kandidatu SD za kulturnega ministra Dejanu Prešičku, ki vodi ljubljanski konservatorij za glasbo in balet. Han je bil tako presenečen nad stališčem nekdanjega direktorja Cankarjevega doma Mitje Rotovnika, ki je bil kritičen do Prešička, ampak ga razume. Kot je dejal, je Rotovnik starosta, ki je veliko naredil za kulturo, "ampak je pa treba dopustiti tudi mladim, da lahko nekaj naredijo za kulturo".

"Upam, da mu bodo tako stari izkušeni kulturni mački kot mlajši pomagali, da naredimo na področju kulture nekaj več. V tem mandatu smo imeli človeka, ki je dolgo v kulturi, pa smo videli, kje smo," je bil kritičen do dosedanjega ministra Toneta Peršaka. Obenem je pojasnil, da se je s Prešičkom najprej srečala poslanska skupina, nato pa tudi strankin strokovni svet. S tega sestanka so po Hanovih besedah odhajali bistveno bolj nasmejanih obrazov, kot so jih imeli ob prihodu.

Ministrskih kandidatov drugih strank, ki se pojavljajo v javnosti, Han ni želel ocenjevati, saj je po njegovem mnenju vsaka stranka odgovorna za svoje kandidate. "Ne nazadnje je pa predsednik vlade tisti, ki bo prevzel največji del odgovornosti, on bo odločil, ali bo lahko s posameznim ministrom sodeloval ali ne," je dejal in poudaril, da ima mandatar za sestavo vlade pri ministrskih kandidatih iz različnih strank pravico veta, ki jo morajo v strankah spoštovati.