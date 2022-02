Od sobote brez karanten. Janša: večina ukrepov bo opuščenih v naslednjih dneh

Vlada bo v naslednjih dneh sporočila, katere ukrepe bo sprostila in kateri bodo še naprej ostali v veljavi. Število okužb v Sloveniji sicer upada, zmanjšuje se tudi število oseb v bolnišnicah, zato rastejo pričakovanja o sproščanju protikoronskih ukrepov. Sejo so prekinili, drugih sproščanj niso napovedali. Minister za zdravje Poklukar je povedal, da od sobote ne bo več karanten.

"V vladi smo se strinjali, da bomo ukrepe sproščali postopoma. Točka o sproščanju trenutno veljavnih ukrepov je bila danes prekinjena. Glede na hitro spreminjajoče se epidemiološke razmere bomo opravili še en krog posvetovanj s stroko in v vladi," je po seji vlade na novinarski konferenci uvodoma povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

"Razmere smo proučili in se seznanili z epidemiološkimi podatki. Glede na hitro spreminjajoče se razmere bomo ukrepe sproščali preudarno. Prosimo za potrpljenje in razumevanje," je dodal Poklukar.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Vladi sem prenesel stališče širše zdravstvene stroke glede prilagajanja in spreminjanja ukrepov. Razmere smo preučili in se seznanili z aktualnimi epidemiološkimi podatki, ki se izboljšujejo. pic.twitter.com/9FDtwznI9y — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 18, 2022

"V skladu s priporočili NIJZ se oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku, od jutri ne bo več napotovalo v karanteno. S tem se bodo ukinila iskanja stikov pri epidemiološki službi NIJZ in napotovanja v karanteno na domu za splošno prebivalstvo," je povedal minister za zdravje.

"V naslednjih dneh bomo s stroko in vlado sprejeli sklepe in te tudi sporočili," je sklenil Poklukar.

Kdaj natanko bosta stroka in vlada opravili posvet, Poklukar ni pojasnil.

Minister @MinZdravje Janez Poklukar: Vladi sem prenesel stališče širše zdravstvene stroke glede prilagajanja in spreminjanja ukrepov. Na vladi smo se strinjali, da bomo ukrepe sproščali postopno in premišljeno. pic.twitter.com/ai6xoxdVPk — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 18, 2022

Premier Janša pa je zvečer tvitnil: "Še nekaj usklajevanj in večina ukrepov bo v naslednjih dneh opuščenih." Dodal je, da pogoj PCT začasno ostaja samo še v najbolj kritičnih dejavnostih, zaščitne maske pa v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu, medtem ko bo vse ostalo sproščeno. Ob tem je pozval k upoštevanju priporočil tudi v prihodnje.

Še nekaj usklajevanj in večina #COVID19 ukrepov bo v naslednjih dneh opuščenih. Pogoj PCT začasno ostaja samo še v najbolj kritičnih dejavnostih, zaščitne maske pa v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu. Vse ostalo bo sproščeno, vendar upoštevajmo priporočila @NIJZ_pr 1/2 pic.twitter.com/Z2gNUPOV0M — Janez Janša (@JJansaSDS) February 18, 2022

Vladno odločitev je bilo sicer mogoče pričakovati že v četrtek, a ministrska ekipa na dopisni seji ni odločala o epidemičnih ukrepih. Po poročanju nekaterih medijev se je zapletlo zaradi zahtev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki si želi širšega rahljanja ukrepov, kot so ga v torek na posvetu na Brdu pri Kranju predlagali predstavniki zdravstva.

Počivalšek bi podaljšal obratovalni čas gostinskih lokalov in odprl diskoteke

Počivalšek je v sredo v izjavi za medije namreč napovedal, da bo vladi predlagal podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov, ti lahko trenutno obratujejo do največ 22. ure, do polnoči. Prav tako bo predlagal ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob upoštevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in ob opravljenem hitrem antigenskem testu na koronavirus, ta bi moral biti opravljen pred največ 12 urami.

Udeleženci posveta pa so vladi predlagali ukinitev pogoja PCT v bankah, na poštah, upravnih enotah in v trgovinah.

