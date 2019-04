Katere so glavne težave zdravstvenega ministra Šabedra? #video

Glavne težave zdravstvenega ministra:



- premalo zdravnikov družinske medicine,

- premalo pediatrov,

- premalo specializacij,

- nezadovoljne medicinske sestre in negovalke,

- posle obvladujejo lobiji.

Prvega aprila je dalo kolektivno odpoved 23 družinskih zdravnikov iz Zdravstvenega doma Kranj. Do konca maja morajo najti rešitev, sicer na Gorenjskem grozi kolaps, ker lahko brez zdravnika ostane 40 tisoč ljudi.

Strokovnega kadra primanjkuje tudi na področju pediatrije, potrebovali bi vsaj 50 zdravnikov, da bi imeli enakomerno razporejenost ambulant po državi. Kot je pojasnil zdravnik Denis Baš, nekatere regije v Sloveniji nimajo pediatrov, zato za otroke skrbijo družinski zdravniki.

Stavka ni izključena

Težavam pa ni videti konca niti na področju zdravstvene in babiške nege. Do 18. maja od ministrstva pričakujejo dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah, sicer ne izključujejo stavke.

Kot je dejal Marjan Meglič iz Sindikata delavcev, zaposlenih v zdravstveni negi, so te aktivnosti in kompetence podlaga za standarde in normative za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene nege.

Bo Šabeder kos lobijem, ki naj bi obvladovali zdravstvo?

V zdravstvu se letno obrne štiri milijarde evrov. V preteklosti je poslanec Miha Kordiš iz vrst Levice povedal, da stisko družinskih zdravnikov izrabljajo najbolj privilegirani zdravniki v zdravstvenem sistemu, ki želijo izrabiti razmere za privatizacijo slovenskega zdravstva.

Tudi glavni žvižgač onkolog Erik Brecelj je opozoril na lobije. "Politika se vmešava takrat, ko je treba podpreti lobije, zelo redko pa vidimo, da se vmešajo, ko je treba narediti kaj pozitivnega".