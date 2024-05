Katera je vaša Naj planinska pot 2024?

Foto: Zavarovalnica Triglav

Planinke in planinci lahko tokrat svoj glas namenijo eni od šestih planinskih poti, ki so zaradi lanskih katastrofalnih poplav in neurij, ki so močno prizadela Slovenijo, poškodovane in potrebne obnove. Pot, ki bo prejela največ glasov, bo obnovljena s pomočjo markacistov in sredstev Zavarovalnice Triglav, ki v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) s to akcijo ozavešča tudi o pomenu dela markacistov.

V izbor Naj planinska pot 2024 se uvrščajo:

pot iz Ljubenske Rastke do Koče na Travniku,

pot iz Jama Topla do Male Pece,

Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici,

pot iz Logarskega kota do Okrešlja,

pot iz doline Tamar na Visoko Ponco,

zasavska planinska pot.

Izbor naj planinske poti poteka v sklopu tradicionalne akcije Očistimo naše gore. Ljubitelji gora in planin lahko na portalu Vse bo v redu za svojo favoritinjo glasujejo enkrat na dan vse do 14. junija.

Pripomogli k obnovi šestih planinskih poti

Z izborom Naj planinska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije od leta 2017, ko je akcija prvič potekala, pripomogli k obnovi šestih planinskih poti, ki so različno zahtevne. Pri odpravi nanje sta nujni ustrezna oprema in dobra psihofizična pripravljenost. Manj izkušeni planinci naj se na zahtevnejše poti podajo v spremstvu planinskega vodnika.

Poti, ki so že bile obnovljene v akciji Naj planinska pot:

krožna pot Planina Blato–Planina pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata (pod Zelnarico)– Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jezeru–Planina Blato,

Rečiška planinska krožna pot,

zelo zahtevna Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice,

zelo zahtevna pot, ki vodi s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko,

zelo zahtevna Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik.

Na dokončanje obnove še čaka lanska zmagovalka, to je Pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, katere obnova je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavljena na letos. Pot bodo markacisti Planinskega društva Kamnik predvidoma obnovili v prihajajočem poletju.

Ohranjanje planinskih poti naša skupna odgovornost

Zavarovalnica Triglav želi z razpisom in glasovanjem za Naj planinsko pot v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije ozaveščati o delu več kot 800 markacistov, ki v Sloveniji skrbijo za več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti. Ljubitelje narave in gora želi spodbuditi, da se jim pridružijo pri tem poslanstvu. Obenem ne smemo pozabiti, da je za ohranjanje lepih in varnih planinskih poti za prihodnje generacije odgovoren prav vsak obiskovalec planin.

Ob poplavah in neurjih v Sloveniji poleti 2023, ki so povzročili zgodovinsko visoke škode, se je izkazalo, kako ranljivi smo. "Ekstremni vremenski pojavi niso prizadeli le osebnega premoženja, ampak močno zarezali tudi v življenja ljudi in v naravo. Plazovi, vetrolom in nalivi so med drugim uničili ali poškodovali nekatere planinske in hribovske poti, ki so zdaj slabo dostopne ali neprehodne. V Zavarovalnici Triglav smo v luči prizadevanj za ohranjanje varnih planinskih poti letos prepoznali potrebo po tem, da ponovno zaživi prav ena od teh poti, ki jim neurja niso prizanesla. Obenem na ta način ponovno izkazujemo podporo srčnemu delu markacistov," pojasnjuje Sašo Sever, vodja upravljanja odnosov z javnostmi pri Zavarovalnici Triglav.

Pomen ohranjanja narave, preudarnega ter odgovornega obnašanja v hribih in gorah je Zavarovalnica Triglav izpostavila tudi z dogodkom Varno s psom v hribe, ki je potekal v sklopu akcije Očistimo naše gore. Vse več pohodnikov se namreč v hribe odpravlja s svojim štirinožnim prijateljem. Kaj ob tem svetujejo strokovnjaki?





