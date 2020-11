Katastrofalne razmere v domu starejših Preddvor #video

V preddvorskem domu so se oktobra že spopadali z okužbami med stanovalci in zaposlenimi. Ko je že kazalo, da so virus zaustavili in so bili tik pred zaprtjem rdeče cone, je koronavirus v domu ponovno izbruhnil. Trenutno je potrjeno okuženih 30 stanovalcev in sedem zaposlenih. Rdečo cono imajo urejeno v starem delu doma, zato prostorske stiske nimajo, imajo pa velik kadrovski problem, je za STA povedal direktor doma Matej Križanič.

Takoj bi potrebovali 15 prostovoljcev

Domovi po državi so že sicer kadrovsko podhranjeni, ko pride do izbruha novega koronavirusa pa je situacija še precej težja. Podobno je v vseh domovih, kjer pride do okužb, je pojasnil Križanič. Doma ne ostajajo le okuženi zaposleni, temveč tudi tisti, ki so v samoizolaciji ali pa skrbijo za otroke. V domu bi tako za pomoč pri oskrbi stanovalcev takoj potrebovali 15 prostovoljcev.

Na veliko kadrovsko stisko v domu sta se takoj odzvali Občina Preddvor in tamkajšnja civilna zaščita, ki je v sredo pozvala ljudi, naj se javijo kot prostovoljci za delo v domu. Prostovoljci so se prvič srečali danes popoldan in, kot je za STA povedal preddvorski župan Rok Roblek, je bil odziv precej dober. Javilo se je okoli 30 ljudi, interes pa so pokazali tudi nekateri drugi, ki se današnjega srečanja niso mogli udeležiti.

Tako že sestavljajo ekipe za pomoč v domu. Prostovoljci bodo delali v novem delu doma, kjer okužb zaenkrat ni. Pomagali bodo pri oskrbi stanovalcev, njihovi negi, hranjenju in gibanju ter pri nekaterih drugih delih, povezanih s transferjem zdravstvenega in oskrbnega materiala.

Župan je zelo vesel, da so se na poziv odzvali tudi nekateri, ki imajo znanje s področja zdravstva in nege. Med njimi je gospa, ki je izvajala pomoč na domu, in pa nekaj študentov zdravstvene smeri. Roblek je bil pozitivno presenečen zlasti nad odzivom mladih. Verjame, da bodo s skupnimi močmi uspeli prebroditi tudi to težko obdobje, poroča STA.

Kadrovske težave rešuje občina, čeprav je dom državni

Za preddvorski dom je trenutni položaj še toliko težji, ker čez teden dni odhaja praktično celotno vodstvo doma, ki je po nesoglasjih z zaposlenimi prejšnji mesec podalo odstopno izjavo. Po sporazumni prekinitvi pogodb o zaposlitvi večina od sedmih iz vodilne ekipe iz doma odhaja 19. novembra.

Kot je izpostavil Roblek, kadrovske težave v domu rešuje občina, čeprav je dom državni. Župan je prepričan, da bi se na situacijo moralo odzvati ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in nuditi enake možnosti v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. "Trenutno pa je, kot opažam, vse prepuščeno neki stihiji in se s temi problemi namesto države ukvarjamo občine," je dejal Roblek.

O tem, kako so se lotili reševanja kadrovskih težav v domovih za starejše, je preddvorski župan povprašal tudi na drugih občinah. Nekaterim so na pomoč priskočili zdravniki koncesionarji. Preddvor pa je manjša občina, vezana na Osnovno zdravstvo Gorenjske. Roblek zato računa tudi na pomoč osnovnega zdravstva.

Na Gorenjskem se sicer zadnji teden število aktivnih potrjenih okužb z novim koronavirusom zmanjšuje. Po najnovejših podatkih Sledilnika za covid-19 je po pojavnosti okužb v zadnjih 14 dneh gorenjsko regijo na prvem mestu že zamenjala pomurska. Še pred dobrim tednom dni sta bila na Gorenjskem potrjeno aktivno okužena dva odstotka prebivalcev, sedaj je ta odstotek padel pod 1,4, medtem ko se je na Pomurskem dvignil na skoraj 1,5, še navaja STA.