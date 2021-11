Kapacitete Pediatrične klinike v Ljubljani so polne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pediatrična klinika v Ljubljani je polna, predvsem zaradi obolenj dihal. Trenutno pri njih sicer ne zdravijo nobenega otroka s covid-19, sta pa v bolnišnici otroka, ki imata večorganski vnetni sindrom. To je najhujša oblika postcovidnega obolenja pri otrocih. Pri odraslih sindroma pri nas še niso zaznali, so pa do zdaj zdravili že 41 otrok.

Kapacitete Pediatrične klinike v Ljubljani so polne, večinoma zaradi obolenj dihal, v zadnjih tednih imajo v povprečju do štiri otroke priključene na mehansko ventilacijo. Trenutno so polni tudi vsi ostali oddelki.

"Poln je oddelek za otroško psihiatrijo, tudi oddelek za pljučne bolezni je poln otrok z okužbami, ležijo tudi na drugih oddelkih, ker ni dovolj prostora na oddelku," je povedal Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Hospitalizirana imajo tudi dva otroka z večorganskim vnetnim sindromom, ki se pri otrocih pojavi izključno po prebolelem koronavirusu, ta pa lahko sproži tudi vrsto ostalih avtoimunskih obolenj.

"Pri otrocih vidimo zelo različne avtoimunske fenomene po okužbi s covidom, opisanih je več kot 70 avtoimunskih stanj. Najpogostejši je več organski vnetni sindrom, ki je zelo značilen za pediatrično populacijo in izjemno redek pri odraslih bolnikih," je povedal Tadej Avčin s Pediatrične klinike v Ljubljani.

Doslej zdravili 41 otrok, težjih manj kot pet

Doslej so pri njih zdravili 41 otrok s tem sindromom, težjih primerov so k sreči imeli manj kot pet. Med hujše posledice prebolelega virusa sicer spada tudi prizadetost žilne stene, je povedal Avčin. Dodal je, da gre za kombinacijo neugodnih dejavnikov. Virus povzroči, da notranja plast celic v žili nabrekne. "Lahko si predstavljate, da če znotraj teh majhnih žil nabreknejo celice, se prehodnost teh žil zmanjša," je ponazoril Avčin.

Poleg nabreklih celic covid pospeši tudi strjevanje krvi, kar še dodatno zmanjša pretok krvi skozi že prizadete žile, dodaja Avčin. Ta kombinacija je kritična predvsem v določenih delih telesa, kot so recimo konice prstov in bolj izpostavljeni deli obraza kot je spodnji del čeljusti. Vse skupaj se lahko dodatno zaplete z bakterijskih okužbo, ki napade to vneto tkivo.

Potrebno je dolgoročno spremljanje stanj

"Manjši delež otrok med 10 in 15 odstotki otrok izkazuje določene motnje bodisi motnje pozornosti ali v koncentraciji. Potrebno je dolgoročno spremljanje teh stanj," je povedal Avčin.

Pri praktično vseh otrocih, ki so zboleli za večorganskim vnetnim sindromom so zdravniki dosegli umiritev stanja.

"Zdaj, ko jih imamo eno leto na dolgoročnem spremljanju lahko vidimo, da večinoma nimajo dolgoročnih posledic, zelo natančno pa spremljamo nevrološka in kardiološka stanja", je še dodal Avčin.

Smrtnost je pri večorganskem vnetnem sindromu, ki je najhujša od posledic koronavirusa pri otrocih, med enim in dvema odstotkoma, pri nas k sreči nobeden od otrok ni umrl.