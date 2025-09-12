Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Petek,
12. 9. 2025,
16.06

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet

Petek, 12. 9. 2025, 16.06

1 ura, 17 minut

Zaradi nesreč zaprta štajerska avtocesta

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
zastoj štajerska avtocesta Slovenske Konjice | Foto promet.si

Foto: promet.si

Štajerska avtocesta je zaradi več prometnih nesreč pri počivališču Tepanje zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do priključka Dramlje. Pomursko avtocesto, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti, so spet odprli. Zaprt ostaja le vozni pas. Zaradi zapor nastajajo zastoji, voznike pa opozarjajo, naj se umaknejo intervencijskim vozilom.

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje - Vojnik - Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica.

Na portalu promet.si voznike opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Prometna nesreča, Rimske Toplice
Novice Slovenske ceste vzele življenje 72-letnega voznika
Nesreča motorista
Novice V prometni nesreči pri Zadru umrl slovenski motorist
Slovenska policija prometna nesreča motor
Novice Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letni voznik avtomobila
avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.