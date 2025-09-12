Zaradi nesreč zaprta štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta je zaradi več prometnih nesreč pri počivališču Tepanje zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do priključka Dramlje. Pomursko avtocesto, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti, so spet odprli. Zaprt ostaja le vozni pas. Zaradi zapor nastajajo zastoji, voznike pa opozarjajo, naj se umaknejo intervencijskim vozilom.

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje - Vojnik - Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica.

Na portalu promet.si voznike opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.