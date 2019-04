Kandidat za veleposlanika v Zagrebu Makovec razburja z nediplomatskimi potezami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Postopki imenovanja vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev so tajni, poznavalce pa je v preteklih dneh presenetilo, da se je Makovec že zahvaljeval ljudem, ki so mu čestitali za imenovanje, čeprav postopek še ni končan, piše Delo in dodaja, da je Makovec tudi neprimerno komuniciral z novinarjem.

Po dveh člankih, v katerih so na portalu Portalplus opozorili, da se je Makovec že zahvaljeval ljudem, ki so mu na družbenih omrežjih čestitali za imenovanje, je razburjenje doseglo vrh s sporočilom Makovca novinarju Dejanu Steinbuchu. V njem je Makovec, kot piše časnik, med drugim zapisal, da "za vsako rit raste palica".

MZZ Makovca zaradi neprimerne izjave opozorilo

Makovec je bil svetovalec za zunanje zadeve v uradu predsednika Boruta Pahorja. Foto: STA Na zunanjem ministrstvu so od Makovca zahtevali pojasnilo, sporočili so, da je šlo za "osebni pogovor prek spletnih komunikacijskih omrežij in da je uslužbenec MZZ napisal neprimerno izjavo, za katero se je nekaj minut kasneje prejemniku opravičil", piše Delo. MZZ je Makovca na neprimerno izjavo opozorilo, s tem je zadeva za ministrstvo končana.

Si ga na tem položaju želi videti predsednik Pahor?

Izbira primernega kandidata za veleposlanika na Hrvaškem je pomembna zaradi aktualnih odnosov med državama. Kot piše časnik, so se že ob propadu prvega razpisa pojavila ugibanja, ali se veleposlaništvo v Zagrebu morebiti hrani za koga, ki je izbran "vnaprej", saj je kar nekaj prijavljenih kandidatov izpolnjevalo pogoje. Pri tem je bil omenjen prav nekdanji svetovalec za zunanje zadeve v uradu predsednika države Boruta Pahorja Makovec, ki pa ob prvem razpisu ni izpolnjeval pogojev, saj v tujini ni služboval tri leta.

Kandidaturo Makovca naj bi po pisanju Dela močno podpiral tudi predsednik Pahor. Z njegovim imenovanjem bi se okrepil vpliv Pahorja, ki je kot premier podpisal arbitražni sporazum, vprašanje pa je, kot piše časnik, ali za to kandidaturo stoji vlada Marjana Šarca.