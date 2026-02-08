Kam danes, na Prešernov dan?

Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi potekale večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove po državi bodo danes za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata. Osrednja slovesnost bo v Vrbi, kjer so v petek odprli prenovljeno rojstno hišo pesnika Franceta Prešerna in rekonstruirano gospodarsko poslopje.

Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju, v Kranju pa bo potekal tradicionalni Prešernov smenj, ki ga bosta popoldne obiskali tudi predsednica republike in ministrica za kulturo.

V Kobilarni Lipica ob slovenskem kulturnem prazniku pripravljajo dan odprtih vrat. Obiskovalcem vseh generacij bodo ponudili pester praznični program, dogajanje bo preko celega dne povezovalo kulturo, konjeniško tradicijo in družinska doživetja. Za nedeljske obiskovalce bo vstop v Kobilarno Lipica brezplačen, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Osrednji dogodek prazničnega dne bo slavnostna predstava Lipiške jahalne šole, ki bo ob 11. uri potekala v ogrevani jahalnici. Predstava bo poklon kraškemu pesniku Srečku Kosovelu ob obeležitvi Kosovelovega leta.

V Ljubljani se bosta dopoldne predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za kulturo Asta Vrečko udeležili položitve venca pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Popoldne bosta predsednica republike in soprog Aleš Musar na Gradu Brdo priredila svečano kosilo v čast letošnjima Prešernovima nagrajencema in nagrajencem Prešernovega sklada.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta letos prejela plesalka in koreografinja Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig. Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli scenaristka in režiserka Petra Seliškar, pesnica Ana Pepelnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, direktor fotografije in režiser Gregor Božič, skladateljica Petra Strahovnik ter dramska igralka Tina Vrbnjak.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije, ki bo opoldne hkrati potekal na treh prizoriščih - Prešernovem trgu v Ljubljani, Bevkovem trgu v Novi Gorici in Grajskem trgu v Mariboru. Prešernovo poezijo bodo recitirali igralke in igralci iz vseh slovenskih poklicnih gledališč ter samostojni ustvarjalci na področju dramske igre in umetniške besede.