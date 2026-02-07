Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

kulturni praznik kultura Cankarjev dom Prešernova nagrada

Sobota, 7. 2. 2026, 7.13

22 minut

Prešernove nagrade: Nocoj v Cankarjevem domu državna proslava s podelitvijo

Avtorji:
St. M., STA

Mateja Bučar, Saša Mächtig | Letošnjo Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig.

Letošnjo Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig.

V Cankarjevem domu (CD) bo zvečer vsakoletna državna proslava ob kulturnem prazniku, 8. februarju, na kateri podelijo najvišje nagrade za umetnost. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig. V prepletu z umetniškim programom bodo podelili še šest skladovih nagrad.

Nagrado Prešernovega sklada bodo za pomembne dosežke zadnjih treh let dobili skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Nagrade jim bo izročila predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac, ki bo tudi slavnostna govornica.

V umetniški del proslave so umestili epsko pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti in velja za temeljno delo slovenske poezije. Scenski dogodek z naslovom Bogomilin križ :: Milenijska prekrstitev so zasnovali Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič, ki so Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku, piše v vabilu na proslavo.

V umetniškem programu, ki so ga posvetili Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi, bodo med drugim nastopili igralci rNataša Keser, Zlatko Burić in Blaž Šef.

Slovesno prireditev bodo neposredno prenašali 1. program Televizije Slovenije, 1. in 3. program Radia Slovenija ter spletni portal RTV Slovenija.

