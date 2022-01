Kakšno vreme prinaša novo leto?

Ob vstopu v novo leto smo se prebudili v megleno jutro. Kot sporočajo meteorologi agencije za okolje RS, bo megla vztrajala večji del dneva, sicer pa lahko danes in jutri pričakujemo pretežno jasno vreme. V prihodnjih dneh se bo pooblačilo, ponekod bo tudi deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 15 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno, občasno bo na nebu precej visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ponekod bo vztrajala večji del dneva. Megla bo tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. Jutranje temperature bodo od -4 do 0 stopinj Celzija, ob morju okoli 4 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na severu in vzhodu še delno jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo. V torek kaže na oblačno vreme, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodnik.