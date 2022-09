Kakšno vreme nas čaka za konec tedna

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. V soboto bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala. V nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne so krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, ki bo popoldne ponehala. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v vzhodnih in južnih krajih sprva ponekod še pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah še megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Najvišje dnevne temperature od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od pet do 12, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bodo možne posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo znova nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht.

V ponedeljek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še napovedujejo vremenoslovci.