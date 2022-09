Vlada za kritje stroškov intervencije na Krasu namenila 3,6 milijona evrov

Na današnji seji je vlada potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic julijskega požara na Krasu, ki skupaj znaša nekaj več kot 26,8 milijona evrov. Za kritje stroškov, ki so jih imela gasilska društva, Rdeči križ in drugi, bo iz proračunske rezerve zagotovila nekaj manj kot 3,6 milijona evrov.

Intervencijski stroški gašenja požarov na območju Krasa, torej na območju notranjske in severnoprimorske regije med 17. julijem in 1. avgustom, so sicer skupaj nanesli 5,2 milijona evrov, izhaja iz poročila, ki ga je sprejela vlada. Upravi za zaščito in reševanje bo za pokritje teh stroškov namenila omenjenih skoraj 3,6 milijona evrov.

Vlada bo @URS_ZR iz proračunske rezerve namenila sredstva v višini nekaj manj kot 3,6 mio € za pokritje intervencijskih stroškov gašenja požarov na območju Krasa. Nadomestilo bodo gasilska in druga društva prejela prvič v zgodovini samostojne Slovenije. pic.twitter.com/9ZZ74kZpar — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 22, 2022

"Gre za novost, saj do zdaj prostovoljci pri takšnih intervencijah niso prejeli nadomestila, zdaj pa denar v višini dobrih treh milijonov evrov prvič v zgodovini samostojne Slovenije dobivajo različna gasilska društva in druge organizacije," je ob tem dejala direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Do konca oktobra mora ministrstvo za obrambo tudi pripraviti program vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenju zraka, je še dodala. Vlada je sicer danes vnovič prepoznala, da je bila intervencija na Krasu uspešna.

Z ukrepi zamrznili cene malic in stroške bivanja v študentskih domovih

"Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023. Namen ukrepov je, da se zamrznejo cene malic za učence in dijake in stroški bivanja v študentskih domovih," je uvodoma povedal minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič in dodal:

"Ukrep velja za celotno šolsko leto. Cene želimo ohraniti na ravni prejšnjega šolskega leta."

Vlada več kot podvojila pomoč gospodarstvu zaradi cen energentov

Državni sekretar na @MGRTgov @ZidanDejan: Vlada je na današnji seji odločila, da več kot podvoji pomoč slovenskemu gospodarstvu zaradi visokih električne energije in zemeljskega plina. To pomeni, da bo za pomoč namenila 86 mio € namesto 40 mio €. pic.twitter.com/uedFDudQyg — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 22, 2022

Vlada bo po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Dejana Židana več kot podvojila pomoč gospodarstvu. "To v praksi pomeni, da nova številka pomoči ni več 40 milijonov evrov, ampak 86 milijonov evrov," je dejal. Dokapitalizirali so tudi podjetniški sklad, da bo lahko zagotavljal likvidna posojila.

"Vlada bo s 6 milijonov evrov tudi dokapitalizirala Slovenski podjetniški sklad, z namenom da bo ta sklad slovenskemu gospodarstvu nudil likvidnostna posojila. Predlog bo na Ekonomsko-socialnem svetu obravnavan jutri," je dejal Židan.

Židan je dodal tudi, da je vlada odločila, da poviša odstotek pomoči v obliki enostavne pomoči s 30 na 50 odstotkov in da se med prejemnike v celoti vključi tudi sektor kmetijstvo in ribištvo, ter zavode in društva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, izločila pa je celotni finančni sektor.

Židan se je na novinarski konferenci opravičil Ekonomsko-socialnemu svetu, ker jim predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina pošiljajo naknadno. Kot je pojasnil, jim namreč takšna časovnica omogoča, da bodo lahko izplačila gospodarstvu pravočasna.

Ekonomsko-socialni svet bo sicer predlog vladne novele obravnaval na petkovi seji.

Minister @mfinance_gov_si Klemen Boštjančič: "Davčne spremembe gredo v smer, da tisti, ki imajo največ, tudi največ prispevajo v proračunsko blagajno. Vlada pa se je odločila, da bo ta denar namenila mladim." pic.twitter.com/ikJ3tNNB8l — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 22, 2022

"Davčne spremembe gredo v smer, da tisti, ki imajo največ, tudi največ prispevajo v proračunsko blagajno. Vlada pa se je odločila, da bo ta denar namenila mladim." je uvodoma povedal minister za finance Klemen Boštjančič in dodal:

"Zaposleni z minimalno, povprečno in vse do petkratnika povprečne plače, bodo glede na letošnje leto prihodnje leto zagotovo prejeli višje neto dohodke."

Minister Boštjančič je dejal, da bodo dohodninske razrede in olajšave od leta 2024 usklajevali najmanj s polovično rastjo plač. Poiskali so dodatne rešitve tudi za mlade prevzemnike kmetij, med spremembe pa se je uvrstila tudi prevetritev sistema normirancev.

"Sistema normirancev ne ukinjamo, so pa spremembe nujne. Najbolj pomembno je, da pri polno zaposlenih samostojnih podjetnikih, ki imajo letne prihodke do 25 tisoč evrov ne bo nobenih davčnih sprememb," je povedal Boštjančič in dodal:

"Obdavčitev se spremeni pri tistih s.p.-jih s prihodki nad 25 tisoč evrov in popoldanskih s.p.-jih. Ponovno tudi uvajamo obvezno izdajo računov."

Po predlogu vlade očetom 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Minister @mddszRS @LukaMesec: Vlada je danes sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zakon uvaja 60 dni neprenosljivega očetovskega dopusta, dopust za matere pa se ne skrajšuje. pic.twitter.com/FNdqXLHkJu — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 22, 2022

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga v DZ pošilja po skrajšanem postopku. Predlog po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere.

Kot je še dodal Mesec študije kažejo, da se očetje pogosteje odločajo za izkoriščanje neprenosljivega očetovskega dopusta, kar je dobro zanje, za otroke in celo družino, saj se pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke že v najzgodnejših letih.

Po veljavnem zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih namreč očetovski dopust traja 30 dni, pri čemer je treba najmanj 15 koledarskih dni porabiti približno v prvem letu po rojstvu otroka, preostanek pa kadar koli do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole.

Z novelo omenjenega zakona pa bo oče izrabil 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo doslej mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv.

V predlogu novele se pravica do starševskega dopusta za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih. To pomeni, da kadar oče na mater prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, lahko mati izrabi 260 dni starševskega dopusta, tako kot je urejeno že zdaj, očetu pa ostane še 60 dni, ki so neprenosljivi.

Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 dni lahko vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka.

Oče 60 dni lahko izrabi tudi v času materinskega dopusta matere

V praksi to pomeni, da se očetovski dopust skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo dobijo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni dopusta, oče pa lahko 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka.

Sedaj je sicer do starševskega dopusta upravičen vsak od staršev v trajanju 130 dni, pri čemer mati na očeta lahko prenese 100 dni, oče pa na mater vseh 130 dni starševskega dopusta.

Poleg tega predlog predvideva podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, in sicer do osmega leta starosti otroka. Doslej je bilo namreč to pravico mogoče izkoristiti do konca prvega razreda osnovne šole otroka, torej jo bo odslej mogoče v povprečju izkoristiti deset mesecev dlje.

V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem nadomestilu veže na dvainpolkratnik zadnje znane povprečne bruto plače za preteklo leto. Prav tako novela določa, da se pri pravici do plačila prispevkov zaradi varstva štirih ali več otrok prispevki plačujejo od najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače.