Kako v koaliciji zagovarjajo povečanje števila državnih sekretarjev? #video

Poslanci koalicije so namreč v parlamentarni postopek vložili predloga sprememb zakona o vladi ter zakona o državni upravi, s katerima se povečujejo število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Predlog je že doživel tudi kritične odzive.

Je večje število državnih sekretarjev upravičeno na vseh resorjih?

Kot je po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade v izjavi novinarjem pojasnil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, je bila vloga poslanske skupine priprava omenjene zakonske podlage za povečanje števila državnih sekretarjev. Ta mesta so po njegovih navedbah usklajena, predlagala so jih ministrstva oz. koalicijski partnerji.

Na vprašanje, ali se mu zdi večje število državnih sekretarjev upravičeno na vseh resorjih, kot predlagajo, med drugim v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je odgovoril, da se tako podrobno s tem zakonom ni ukvarjal.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je spomnil na resorje, ki so zahtevni in potrebujejo določene ljudi za reševanje težav. Izpostavil je resor ministrstva za zdravje, kjer so po njegovih navedbah vsak dan težave, zato minister Samo Fakin potrebuje tudi strokoven kader.

Han je izpostavil tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pod katero med drugim spada področje športa, ki je po njegovem mnenju zapostavljeno. "Če bodo trije ali štirje ljudje več in bodo nekaj dobrega naredili na teh resorjih, s tem nimam težav. Res pa je, da bi lahko to naredili takoj na začetku oblikovanja vlade. A ta vlada nima privilegija, da bi se lahko na hitro uskladila," je povedal.

"Dva ali trije več ne predstavljajo tako velikih stroškov za državo"

Po besedah vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše je organizacija državne uprave, tudi vlade, zelo pomembna. Ob tem meni, da racionalnosti ne smejo uvajati na odgovornih funkcijah, pač pa predvsem v številu uradnikov na določenem ministrstvu.

Vsak državni sekretar, ki uspešno opravi naloge, lahko po mnenju Jurše precej pozitivnega prinese za določeno ministrstvo, zato podpira predlog za povečanje števila državnih sekretarjev. Dva ali trije več pa ne predstavljajo tako velikih stroškov za državo, še ugotavlja vodja poslancev DeSUS.

Veljavni zakon o državni upravi namreč določa, da ima posamezno ministrstvo lahko največ dva državna sekretarja, izjema je ministrstvo za finance, kjer so državni sekretarji lahko štirje.



Na ministrstvu za zdravje bi se po predlogu sprememb zakona število državnih sekretarjev povečalo z dveh na štiri. Dodatnega državnega sekretarja bi dobilo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer bi tretji državni sekretar skrbel predvsem za področje športa. Tri državne sekretarje bi po novem imelo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.



O državnih sekretarjih, ki jih imajo lahko ministri brez resorja, pa govori zakon o vladi. Veljavni zakon vsakemu ministru brez resorja dopušča po enega sekretarja, koalicijski poslanci pa bi število državnih sekretarjev v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povečali na dva.