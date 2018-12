SDS pozdravlja preiskavo o financiranju političnih strank iz tujine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V SDS pozdravljajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o financiranju političnih strank iz tujine, ki so jo napovedali v koalicijskih strankah. Menijo namreč, da bi tako lahko med drugim ugotovili tudi, "kakšen delež provizij od preko državne NLB oprane milijarde evrov za iranske teroriste" so prejele nekatere stranke.

Kot so navedli v SDS, bodo lahko s preiskavo v okviru omenjene komisije ugotovili:

- koliko sredstev od provizij "oprane milijarde evrov za iranske teroriste" so prejele takratne vladne stranke SD, DeSUS, Zares in LDS, ki so po njihovih navedbah "pranje denarja omogočile ter nato učinkovito preprečile vsako preiskavo največjega finančnega škandala v zgodovini Slovenije", ter

- kakšen delež so prejeli posamezniki "na vodilnih položajih v LMŠ, saj je preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu odkrila, da so njihovi najožji sorodniki neposredno sodelovali pri tem kriminalnem početju".

Je častni konzul financiral SMC?

Prav tako bodo lahko po prepričanju SDS ugotovili, kolikokrat in s kakšnim zneskom je častni konzul Slovenije na Hrvaškem Branko Roglić v predvolilni kampanji finančno podprl stranko SMC, čeprav je to z zakonom prepovedano. Ob tem bo mogoče tudi ugotavljati odgovornost nosilca javne funkcije Mira Cerarja, takrat predsednika vlade, danes zunanjega ministra.

Po mnenju SDS bodo lahko ugotovili tudi, "v kolikšni meri je tuji kapital, zastopan v družbi Pro Plus in njenih derivatih, udeležen v stalni promociji in volilnih kampanjah strank LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB in Levice".

Pričakujejo, da se bo Möderndorfer izločil iz odločanja

V SDS obenem pričakujejo, da se bo poslanec SMC Jani Möderndorfer, ki naj bi bil po dogovoru koalicije predsednik te komisije, v primeru razprave okrog financiranja SMC iz Hrvaške izločil iz odločanja.

"To mu v primeru preiskovalne komisije o pranju denarja v NLB v prejšnjem mandatu ni uspelo, saj najetega in nikoli vrnjenega kredita košarkarskega kluba Olimpija, kjer je bil Möderndorfer podpisnik kot direktor KK Olimpija, sploh ni uvrstil na dnevni red preiskovalne komisije," so spomnili.

Pod drobnogledom predvsem SDS

Za vložitev zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine so se v koalicijskih poslanskih skupinah odločili v torek. Pričakovati je, da bodo člani koalicije preiskavo usmerili predvsem v SDS. Nekateri mediji so pred letošnjimi državnozborskimi volitvami poročali, da so mediji, povezani z SDS, v dveh letih pred tem prejeli nekaj več kot 2,2 milijona evrov.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je sicer v torek že pojasnil, da so v koaliciji enotni pri tem, da bo komisijo vodil Möderndorfer.