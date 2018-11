Pahor začenja nov krog pogovorov za imenovanje guvernerja

Pahor bo v sredo pogovore nadaljeval z DeSUS, SAB, NSi, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti. Načrtuje namreč, da bi predlog kandidature v DZ lahko poslal v času, ki bo omogočal, da bo ta o guvernerju lahko odločal na decembrski seji.

Generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač je prejšnji teden po poslanskih skupinah preverila stališča do kandidatov. To so ekonomista Igor Masten in Jože Damijan, v. d. direktorja Umarja Boštjan Vasle, Eva Lorenčič iz ECB in nekdanji prvi mož Kada Tomaž Toplak.

Minuli teden so bili v poslanskih skupinah glede podpore kateremu od petih kandidatov, ki so se prijavili na poziv, ali kakšnemu novemu še skrivnostni. Le v NSi in SAB so povedali, da podpirajo Mastena, Levici pa se zdi najboljši kandidat Damijan.