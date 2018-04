Kako se je Cerar spremenil v zadnjih štirih letih

Premier Miro Cerar je ob izvolitvi s svojim nastopom utelešal vse želene odlike Slovencev. Od poštenosti, delavnosti, predanosti, zadržanosti, etičnosti do neomadeževanosti. Kako se je spremenila njegova neverbalna govorica?

Nastopi Mira Cerarja so po štirih letih drugačni. Foto: STA

Med štiriletnim mandatom je Cerar spoznal, katerih osebnostnih lastnosti Slovenci pri njem ne marajo. "Medlost in neodločnost je prek javnega nastopanja zamenjal z manjšo mero ameriškega pop nastopaštva," pojasnjuje strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič, ki njegov mandat, vsaj kar zadeva javno nastopanje, ocenjuje kot veliko osebno evolucijo.

Miro Cerar je prišel v politiko kot odrešenik, a je hitro dobil nove vzdevke. Na Planet TV bo nocoj ob 20. uri potekala oddaja Volitve: nov začetek, v kateri bo skušal voditelj Mirko Mayer v pogovoru s premierjem v odstopu poiskati odgovore na nekatera vprašanja.

"Dinamika nastopanja Mira Cerarja je danes bistveno večja kot nekoč," pojasnjuje strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič. Foto: Bor Slana "Dosegel je ogromen napredek. Od njegovih zadržanih drž, odmikov od mize, pogledov navzgor, jecljanja, zatekanja v besedna mašila in pogoste uporabe besedne zveze 'bomo preučili' je njegovo vedenje zdaj povsem drugačno. To je nazorno pokazal v svojem odstopnem govoru, pa tudi na novinarski konferenci, kjer je zavrnil sodelovanje vlade v referendumski kampanji o zakonu o drugem tiru, kjer je prestopal z enega govorniškega pulta na drugega. Njegova dinamika je danes bistveno večja kot nekoč," pojasnjuje Kadič.

Dodaja, da je Cerar zmanjšal razmik med naučenim in tem, kaj v resnici misli. Naučena govorica telesa namreč posledično s seboj prinaša tudi drugačno razmišljanje, če želi biti govornik iskren.

Odločen je ostati v politiki

"Njegov trener nastopanja ali sam je očitno sprejel zavezo s samim seboj, da se bo resno podal v novo volilno kampanjo. Ni še eden izmed številnih slovenskih profesorjev, ki se po koncu političnega mandata vrnejo na zamrznjen profesorski položaj, ampak je odločen ostati v politiki. In to se mi zdi pozitivno in odgovorno," priznava Kadič.

Na vprašanje, ali odločnejši nastopi dejansko pomenijo tudi njegov dejanski mentalni preskok, Kadič odgovarja: "Ni nujno, ampak če tega ni naredil, bo dolgo živel v precepu."

Na njegove karte ob začetku mandata tokrat po Kadićevem mnenju igra Marjan Šarec.