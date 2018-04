Kako otroku omogočiti dobre pogoje za učenje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV

Na kaj vse moramo biti pozorni, če želimo otroku omogočiti optimalne pogoje za učenje. Zaželeno je, da otroku zagotovimo miren prostor brez nepotrebne navlake, mu pomagamo pri organizaciji urnika učenja in odstranimo moteče dejavnike, kot so na primer telefoni ali tablice, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Odlični peti in enajsti

Slovenski osnovnošolci so se v zadnji mednarodni raziskavi znanja matematike in naravoslovja uvrstili na visoka mesta. Samo v naravoslovju so bili osmošolci odlični peti med 39 državami, četrtošolci pa enajsti od skupno 47 držav.