Kako so si učenci iz Ajdovščine prislužili pot v Kuala Lumpur? #video

Video: Planet TV

Ker so ta tekmovanja zajeten finančni zalogaj, jih šole ne morajo financirati samo z denarjem, ki so ga dobile od države, zato se morajo znajti po svoje. Z namenom zbrati več kot deset tisoč evrov za pot na svetovno tekmovanje v Kuala Lumpur so pripravili promocijski video.

Na tekmovanju jih v angleškem jeziku na različnih področjih čakajo ekipna debata, kreativno pisanje, kviz in preizkus znanja. A poleg znanja so že in še bodo pridobili veliko drugih veščin in izkušenj.