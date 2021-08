Kako nevarna je rakotvorna snov, zaradi katere iz prodaje umikajo izdelke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trgovci s polic že tedne množično umikajo živila z rakotvornim etilen oksidom. Seznam spornih živil, med katerimi je tudi veliko bio in eko izdelkov, je iz dneva v dan daljši. Več kot 150 izdelkov je že moralo zapustiti trgovske police: po sladoledu, jogurtu in kefirjih zdaj v koš romajo tudi sladke pijače, radler in celo krofi. Etilen oksid je plin, ki ga sicer v nekaterih državah uporabljajo za uničevanje plesni, pri nas je njegova uporaba v živilski industriji prepovedana. Preverili smo, kako nevaren je.

Rakotvorno spojino etilen oksid so našli v različnih sladoledih, kefirjih, mlečnih izdelkih, sadnih pripravkih, pa tudi v krofih ter v mesnih in pekovskih izdelkih, razlaga Nadja Škrk iz Uprave za varno hrano, kjer so sestavili seznam, dolg več kot 150 izdelkov.

"Prvi indici, da se je etilen oksid uporabljal v živilsko proizvodnji, je izšla iz afere etilen oksida v sezamu lansko leto jeseni. Takrat so potekali različni odpoklici izdelkov, živil, v katere je bil vključen neskladen sezam," spomni Škrkova.

V Slovenija uporaba prepovedana že 40 let

Gre za nevaren plin, ki se sicer uporablja tudi za sterilizacijo medicinske opreme in pripomočkov. Pri nas je njegova uporaba v živilski industriji strogo prepovedana vse od leta 1981, še vedno pa ga uporabljajo v nekaterih tretjih državah.

"Etilen oksid je plin, ki se prvotno uporablja za sterilizacijo medicinske opreme in pripomočkov, v tretjih državah ga uporabljajo za zaplinjevanje v skladiščih različnih kmetijskih pridelkov z namenom preprečevanja rasti plesni," pojasni Škrkova.

Plin na živilu ne ostane vendar pride do reakcije s kmetijskim izdelkom, na teh proizvodih ostanejo metaboliti te spojine, ki pa ima neke določene posledice za zdravje.

Zaskrbljenosti za zdravje ljudi naj ne bi bilo

Na NIJZ sicer pravijo, da so spojino našli v nizkih koncentracijah, zato ocenjujejo, da večje zaskrbljenosti za zdravje ljudi ni. Bi se pa lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti povečalo tveganje za razvoj nekaterih oblik raka in nekaterih drugih neželenih posledic za zdravje ljudi. Še vedno se ne ve točno, koliko časa se je ta sicer rakotvorna spojina sploh uporabljala v živilih.

"Z etilen oksidom v prihodnje zagotovo ne bomo imeli več težav, saj od zdaj naprej vsi to budno spremljamo. Vsi bomo skrbeli za to, da bi se nam to zgodilo s kakšnimi drugimi spojinami," zatrjuje Škrkova.

Ob tem svetujejo, če imate takšen izdelek doma, da ga ne uporabljate ter ga vrnete v trgovino, kjer ste ga kupili.