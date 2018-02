Kako na Slovenijo gledata Rusinja in Američan, ki živita pri nas? #video

Video: Planet TV

Ob obisku ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Sloveniji smo preverili, komu je naša država bolj naklonjena: Rusiji ali ZDA. Obiskali smo tudi Rusinjo in Američana, ki živita v Sloveniji.

Rusinjo so v Sloveniji najbolj navdušile družinske vrednote

Julija Mesarič je učiteljica ruščine v Zavodu vesela druščina, ki v Sloveniji živi že 20 let. V Sloveniji so jo najbolj navdušile naše družinske vrednote: "Občudujem, kako se družina zbere skupaj, se odpravi na sprehod, na kosilo ali v hribe."

Rusi naj bi občudovali predvsem slovensko pokrajino, saj so Kranjska Gora, Piran in Rogaška Slatina kraji, ki jih Rusi najbolj obiskujejo in kjer kupujejo nepremičnine. Strinja se tudi Mesaričeva, ki pravi, da je Slovenija edinstvena dežela: "Ima lepe hribe, lepo morje, ceste, dobre povezave do drugih držav."

Rusinja Julija Mesarič in Američan Noah Charney.

Američan: Ne verjamem, da obstaja boljša država kot Slovenija

Slovensko prijaznost v svoji knjigi omenja tudi Američan Noah Charney, ki je imel s slovenščino nekoliko več težav kot Mesaričeva. "Jaz govorim tekoče slovensko, ampak vsaka fraza ima svoje napake," pravi.

Živel je v osmih državah in primerjal kakovost življenja z njegovimi stroški: "Če pogledaš stvari, kot so varnost, čistoča, kako država skrbi za svoje državljane, zakaj se porabljajo davki, naravne lepote, preprost dostop do preostalega sveta, prijaznost ljudi, kulturo, ves paket. Ne verjamem, da obstaja boljša država kot Slovenija."

