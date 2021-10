Kako je s potovanji v obdobju četrtega vala? Tako odgovarjajo na ministrstvu.

Z več kot tri tisoč okužbami, ki smo jih potrdili ta teden, je Slovenija po podatkih Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) še vedno obarvana temnordeče, kar pomeni, da nam na območju, v katero potujemo, lahko odredijo karanteno.

ECDC je včeraj objavil posodobljen epidemiološki zemljevid.

Pred potovanjem obiščite platformo Re-open EU

"Vsem, ki se odpravljajo na pot, svetujemo trezen razmislek o tem, ali izpolnjujejo pogoje za neovirano potovanje. Poleg tega priporočamo sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja in pridobitev konkretnih podatkov glede ukrepov zaradi covid-19 na ciljni lokaciji tik pred potovanjem," svetujejo na ministrstvu.

Pred odhodom obiščite platformo Re-open EU, kjer boste našli informacije o ukrepih, ki veljajo v regiji, kamor potujete. Naredite si potovalni načrt. V iskalnik vnesete državo odhoda in državo, v katero potujete. Pridobili boste informacije o sprejetih ukrepih, vključno z zahtevami glede karantene in testiranja, ter informacije o evropskem digitalnem covidnem potrdilu, ki vam bo v pomoč pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja. Na zemljevidu preverite, kakšno je tveganje na območju, kamor potujete. Za lažje sledenje si naložite aplikacijo Re-open EU.

Bodite pozorni, saj se v državah članicah EU lahko namesto testa na okužbo z novim koronavirusom upošteva test, ki ste ga opravili pred prihodom. Pri potovanju v drugo državo članico boste morda morali predložiti tudi obrazec za lokalizacijo potnikov.

Prosta pot, če izpolnjujete pogoj PCT

"V države, ki niso zaprle svojih meja, je skoraj brez omejitev možno potovati, če je potnik cepljen ali je prebolel covid-19 in ima o tem ustrezno zdravstveno potrdilo (QR-kodo). Osebe, ki takšnega potrdila nimajo (necepljeni), morajo ob vstopu v drugo državo pokazati negativen test, vse več držav pa jim naloži tudi obveznost nekajdnevne karantene," so pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Podatke glede potovanj v posamezne države, tako članice EU kot tudi nečlanice, si lahko preberete v preglednici ministrstva za zunanje zadeve.

Predlog za omilitev ukrepov

Evropski svet je 8. oktobra 2021 posodobil seznam držav, ki niso članice EU in za katere bi bilo treba odpraviti omejitve potovanj zaradi covid-19. Na seznamu so Bahrajn, Kanada, Čile, Jordanija, Kuvajt, Katar, Ruanda, Savdska Arabija, Singapur, Južna Koreja, Ukrajina, Združeni arabski emirati in Urugvaj. Postopoma bi bilo treba odpraviti tudi omejitve potovanj za posebni upravni regiji Hongkong in Macao ter za Tajvan.

Kam odsvetujejo potovanja?

Ministrstvo za zunanje zadeve odsvetuje potovanja v tiste države ali regije, kjer ni mogoča učinkovita konzularna asistenca, kot so na primer Sirija, Irak, Afganistan, Somalija, Sudan.

Poleg tega opozarjajo popotnike na povečano nevarnost terorističnih napadov po vsem svetu. "Izogibajte se lokacijam visokega tveganja, spremljajte razvoj dogodkov v državi, poročila medijev in informacije iz drugih virov. Upoštevajte navodila lokalnih varnostnih organov."