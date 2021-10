Američani odsvetujejo potovanje na Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

CDC opozarja, da tudi polno cepljene osebe, ki potujejo v države visokega tveganja, tvegajo okužbo s koronavirusom, zato jim priporoča, naj nosijo maske in ohranjajo varnostno razdaljo.

CDC opozarja, da tudi polno cepljene osebe, ki potujejo v države visokega tveganja, tvegajo okužbo s koronavirusom, zato jim priporoča, naj nosijo maske in ohranjajo varnostno razdaljo. Foto: Reuters

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je v ponedeljek izdal opozorilo, naj Američani zaradi covida-19 ne potujejo na Hrvaško, v Armenijo, Avstrijo, na Barbados in v Latvijo. Te države so namreč uvrstili na seznam držav z zelo visoko stopnjo tveganja oziroma na stopnjo štiri.

Ameriška CDC odsvetuje potovanje na Hrvaško. Foto: CDC

Obenem so v ameriškem centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi na t. i. stopnjo tri zmanjšali priporočila za potovanje v Maroko, Argentino, Francijo, Lesoto, Nepal, na Portugalsko in Islandijo ter v Južnoafriško republiko. Posameznikom, ki nameravajo vseeno obiskati države s seznama, pa so svetovali še, naj se pred odhodom cepijo proti bolezni covid-19.