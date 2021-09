Cepljenje v Sloveniji: kako naprej po tragični smrti dvajsetletnice? #video

Cepljenje še naprej ostaja prvo orožje v boju proti epidemiji. Povezava med cepivom Janssen in včerajšnjo smrtjo dvajsetletnega dekleta sicer še ni dokazana, toda strokovnjaki zdaj pozivajo k uporabi cepiv tipa mRNK, torej cepiv proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna. Prav protesti proti cepljenju in pogoju PCT so včeraj sicer znova hromili prestolnico, še dodatno jih je podžgala prav tragična smrt dekleta. Kako naprej po tem žalostnem dogodku? Kako v boj proti bolezni covid-19? So protesti proti pogoju PCT prava rešitev?