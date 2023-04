Kako čudovito in koristno preživeti poletje? #nagradna igra

Poletje je čas za največje dogodivščine, ko se otroci in mladostniki prepustijo dragocenim novim izkušnjam in v tem sproščenem vzdušju kar vpijajo nova znanja. Počitniški čas veliko staršev izkoristi za to, da svoje otroke vpišejo na poletne jezikovne tabore, saj se otroci z naravnimi govorci na taborih hitro naučijo veliko novega.

Poletni tabori, ki obogatijo otrokovo življenje, so odličen način za učenje jezika, hkrati pa so odlična priložnost, da si otroci razširijo obzorja, dobijo neprecenljive kulturne izkušnje, pridobijo občutek neodvisnosti, se zabavajo in sklepajo nova prijateljstva. Tabori so odlična priložnost, da otroci razvijejo sposobnosti komuniciranja z več ljudmi in okrepijo druge socialne veščine – sodelovanje v ekipi, reševanje težav, prožno razmišljanje, poslušanje, sprejemanje drugačnosti in drugačnega mnenja.

Zakaj obiskati poletni jezikovni tabor?

JEZIK: Ena od glavnih, najbolj očitnih prednosti obiskovanja poletnega jezikovnega tabora je, da se otroci lahko naučijo novega jezika. Ne glede na to, ali želijo izboljšati svoje znanje ali se naučiti nekaj čisto novega, se na taborjenjih vedno najde nekaj primernega za vsakega otroka.

KULTURA: Poletni jezikovni tabori povečajo kulturno ozaveščenost. Na taborih otroci tudi obiskujejo zgodovinska mesta in muzeje, se udeležujejo lokalnih dogodkov in spoznavajo tradicijo ter izvedo več o kraju, ki ga obiskujejo. Tako otroci izkusijo kulturo iz prve roke, pridobijo veliko novega besedišča in slovnice, zato veliko lažje dobijo globlji vpogled v kulturo in kraj, ki ga obiskujejo. Udeleženci taborov velikokrat prihajajo iz različnih dežel, tako da se tudi med njimi stkejo nove vezi.

SAMOSTOJNOST: Otroci na taboru napredujejo na področjih, kot so komunikacija, kulturne razlike, neodvisnost in še veliko več. Tako se hitreje razvijajo tudi veščine reševanja problemov. Številni tabori zahtevajo tudi, da otroci sodelujejo v različnih aktivnostih team buildinga, ki krepi tudi sodelovanje v skupini. Danes je tehnologija kar precej zmanjšala potrebo po osebni komunikaciji, vendar so prav tabori odličen način za razvoj teh veščin, pri čemer otroci premagujejo komunikacijske in jezikovne ovire.

RAZISKOVANJE SVETA: Ena glavnih skrbi, ki jo imajo sodobni starši, je ta, da so otroci ves čas pred digitalnimi zasloni. Poletni tabori omogočajo otrokom, da gredo ven in raziskujejo naravo, kar je pozitivno za telesno in duševno zdravje.

Preden se odločimo za pravi tabor, si postavimo nekaj vprašanj:

Česa se otroci želijo naučiti?

Kakšne aktivnosti tabor ponuja?

Kako dolgo trajajo počitnice?

Kakšen je učni načrt?

Kakšne metode poučevanja uporabljajo?

Kako priročna je lokacija?

Ali se prilagodijo kakršnimkoli posebnim potrebam ali pomagajo tistim, ki to potrebujejo?

Veliko otrok na taborih nezavedno spozna, da je učenje lahko tudi zabavno, zato začnite načrtovati otrokovo poletje že danes.

Odprite vrata priložnosti

Berlitz že 145 let zagotavlja jezikovne tečaje in kulturno usposabljanje. Foto: Shutterstock

Priznana jezikovna šola Berlitz, ki letos praznuje že 145 let delovanja, že tradicionalno organizira poletne jezikovne počitnice, ki otrokom ponujajo veliko zabavnega učenja tujega jezika.

Otroci so bili v preteklih 16 letih navdušeni nad prijetnim in učinkovitim načinom učenja, nad učitelji in nad različnimi zabavnimi dejavnostmi. Udeleženci Berlitzevih jezikovnih počitnic se tuji jezik učijo skozi igro, na zabaven in učinkovit način. Otroci so ves dan v stiku s tujim jezikom, ne samo pri pouku, ampak tudi pri vseh drugih dejavnostih. Zabave je vedno veliko: med vsakodnevnim poukom, številnimi športnimi igrami ali zanimivimi in poučnimi družabnimi dejavnostmi. V družbi novih prijateljev bodo udeleženci uživali v različnih dejavnostih, ki jih ponujajo lokacije.

Letos dve zanimivi lokaciji: Piran in Rogla

Piran in Rogla boste to poletje gostila udeležence Berlitzevih jezikovnih počitnic. Foto: Berlitz

V Piranu bodo otroci uživali na soncu in morju. Dom Pod obzidjem, kjer bodo otroci nastanjeni, ima pogled na Tartinijev trg. V bližini doma so športna igrišča, urejena plaža pa je od doma oddaljena le pet minut. Čarobno morsko letovišče Piran, z vsemi svojimi znamenitostmi, je idealen kraj za raziskovanje in morske pustolovščine, ki bodo otrokom ostale v spominu.

Rogla je na Pohorju, na nadmorski višini 1.500 metrov. Naselje Rogla je predvsem naravno klimatsko zdravilišče in rekreacijski center. V poletnem času je Rogla odlična lokacija s svežim gorskim zrakom in čudovito naravo.

Zakaj izbrati Berlitzeve jezikovne počitnice?

Poletne jezikovne počitnice v Piranu in na Rogli bodo potekale v angleščini. Foto: Berlitz

Starši so pri svojih otrocih, ki so obiskali Berlitzeve jezikovne počitnice, opazili velik napredek v znanju tujega jezika.

Pri Berlitzu poudarjajo pristno izgovarjavo in stalno sodelovanje, kar spodbuja jezikovno interakcijo med učenci in učiteljem ter tudi med učenci samimi. Vsaka učna ura je interaktivna in poteka po metodi popolne potopitve, kar pomeni, da učitelj in učenci govorijo samo v ciljnem jeziku.

Berlitzeve jezikovne počitnice omogočajo kulturna doživetja, ki učence pritegnejo tudi zunaj učilnice. Po koncu poletnega programa bo otrok pridobil spretnosti za sporazumevanje v novem jeziku in širše kulturno razumevanje.

Berlitzevi učitelji so izključno rojeni govorci, ki poučujejo svoj materni jezik po preizkušeni Berlitzevi metodi, vsi pa so posebej usposobljeni za delo z otroki. Učitelji znajo otroke motivirati, poskrbeti za pravo mero razposajenosti, v vsakem trenutku pa seveda delujejo strokovno in odgovorno.

Predznanje jezika ni obvezno. Berlitzev program je namenjen vsem otrokom med 7. in 14. letom, s predznanjem ali brez. Na jezikovnih počitnicah so otroci razvrščeni v skupine do deset otrok po starosti in stopnji predznanja, da je pouk čim bolj učinkovit. Takšna oblika učenja pomaga učencem, da lažje sodelujejo tako med seboj kot z učiteljem in hitro dosežejo rezultate.

