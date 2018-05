Kako aktivni so poslanci: nekateri govorijo stokrat več kot drugi

Na sejah državnega zbora smo večkrat opazili, da je bila prisotna le peščica poslancev. Kdo je največkrat izpustil svoje dolžnosti in kdo je bil najbolj aktiven, smo preverili s pomočjo Parlametra.

Potem ko je predsednik republike Borut Pahor zaradi razpisa predčasnih volitev pred dvema tednoma razpustil aktualni sklic državnega zbora, smo preverili, kako aktivni so bili v štiriletnem mandatu dozdajšnji poslanke in poslanci.

Najbolj zgovoren je bil Jožef Horvat

Po podatkih spletnega orodja Parlameter, ki z analizami glasovanj in transkriptov lajša spremljanje dela v državnem zboru, je bil sodeč po številu izgovorjenih besed daleč najbolj zgovoren poslanec NSi Jožef Hrovat. V štiriletnem mandatu jih je na sejah državnega zbora izgovoril skoraj milijon. Najbolj so ga zaznamovale besede eVročanje, Raščan in Firefox.

Najbolj zgovoren v zadnjem sklicu državnega zbora je bil poslanec NSi Jožef Horvat. Govoril je desetkrat več od najbolj molčečih. Foto: STA Sledila sta mu poslanec SMC Jani Möderndorfer (865 tisoč) in poslanec Levice Franc Trček (859 tisoč). Med bolj zgovornimi predstavniki ljudstva so bili še Milan Brglez (SMC), Franc Breznik, Vinko Gorenak, Andrej Šircelj in Jože Tanko (vsi SDS).

Najbolj redkobesedni sta bili poslanki SMC Vlasta Počkaj in Teja Ljubič, ki sta izgovorili stokrat manj besed kot Horvat. Obe sta sicer mandat nastopili šele septembra 2016.

Od predsednikov strank, ki so bili tudi poslanci, se je na sejah največkrat oglašal predsednik Levice Luka Mesec (v povprečju pet govorov na sejo, 496 tisoč besed), Janez Janša (štirje govori, 163 tisoč besed) in do nedavnega predsednica NSi Ljudmila Novak (trije govori, 180 tisoč besed).

Janez Janša najmanjkrat prisoten na glasovanjih

Na glasovanjih je bil skoraj stoodstotno prisoten poslanec SMC Simon Zajc (97,7-odstotna prisotnost), več kot polovico glasovanj pa so sta preskočila nepovezana poslanca Andrej Čuš (48,5-odstotna prisotnost) in Matjaž Hanžek (46,5-odstotna prisotnost) ter poslanca SDS Jelka Godec (48,4-odstotna prisotnost) in Janez Janša (42,8-odstotna prisotnost).

Tudi sicer so gumb za potrditev prisotnosti ob glasovanjih najmanjkrat pritisnili nepovezani poslanci in poslanci SDS.

Predsednik SDS Janez Janša je bil najmanjkrat od vseh poslancev prisoten na glasovanjih sej. Gumb za potrditev prisotnost ob glasovanju je pritisnil le v 42,7 odstotka. Foto: STA Sej so se najbolj zvesto udeleževali poslanci SMC (93,6 odstotka) in DeSUS (93,5 odstotka), najmanjkrat so bili v dvorani prisotni poslanca narodnih skupnosti (74,7 odstotka) in poslanci Levice (79,8 odstotka).

Janševi močno prednjačili pri vlaganju vprašanj in pobud

So pa bili v SDS daleč najaktivnejši pri postavljanju poslanskih vprašanj in pobud. Skoraj tri tisoč so jih postavili, samo Vinko Gorenak 423. Šestkrat manj vprašanj so vložili poslanci Levice, desetkrat manj pa poslanci Cerarjeve SMC. Najmanj (30) sta jih vložila poslanca narodnih skupnosti.

Za govornico državnega zbora so se v povprečju na posamezno sejo največkrat pojavljali poslanec SMC in predsednik DZ Milan Brglez (60), poslanec DeSUS Primož Hainz (42) in poslanka SMC Urška Ban (28). Kar nekaj poslancev je imelo le po en govor na sejo, med njimi je največ poslancev SMC.

Kdo je najbolj odstopal od večinskega glasovanja svoje stranke

Najbolj slabšalno so se izražali poslanca narodne skupnosti, nepovezani poslanci in poslanci Levice.

Od večinskega glasovanja svoje poslanske skupine so po podatkih Parlametra najbolj odstopali vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek, poslanec SD Janko Veber, ki je poslansko skupino lani zapustil, in Janez Janša.

Glasovanje vodje poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojana Dobovška je najbolj odstopalo od glasovanja njegove poslanske skupine. Foto: STA Najbolj raznoliko besedišče so uporabljali poslanci DeSUS, najmanj izvirni so bili v SDS.

Glas sta največkrat povzdignila poslanca italijanske in madžarske skupnosti Roberto Battelli in Laszlo Goncz, še kažejo podatki Parlametra.