Kacin že razkril nove številke: včeraj potrdili vsaj 19 novih okužb

Vladni govorec Jelko Kacin je danes zjutraj razkril, da so do ponedeljkovega poznega večera potrdili 19 novih okužb s covid-19.

Kacin je danes zjutraj gostoval v oddaji Dobro jutro na RTV in med drugim dejal, da so včeraj do 23.15 potrdili 19 novih okužb s covid-19. Na uradne številke bo sicer treba še malo počakati, saj jih vlada razkrije okrog 10.30.

V nedeljo so v Sloveniji potrdili 16 novih okužb, 11 bolnikov pa je hospitaliziranih. Od 29. junija so v Sloveniji vsak dan potrdili dvomestno število novih primerov okužbe.

Vlada je včeraj zvečer vse domove za starejše občane in druge socialnovarstvene ustanove razglasila za ogrožena območja. Ob tem naj bi vlada razmišljala tudi o omejitvi delovnega časa za lokale, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović pa je omenjala dodatne omejitve na meji in omejitve druženj.

Novo žarišče se je v zadnjih dneh začelo v domu starejših v Vipavi, kjer so za zdaj skupno potrdili 17 okužb, 10 pri oskrbovancih in pri sedmih zaposlenih. Včeraj so opravili tudi številna testiranja, po besedah direktorja Martina Kopatina, so testirali vse stanovalce in zaposlene.

Včerajšnje dogajanje: