Beović je pred današnjim sestankom strokovne skupine, ki še traja, dejala, da bo skupina vladi predlagala strožji režim na meji in omejitve druženj.

"Predlogi bodo odražali tisto, kar v zadnjem času opažamo, da je problem: v prvi vrsti so to prehodi čez meje in pa druženja ljudi, pri katerih kar pogosto prihaja do prenosov okužb, je dejala Beovićeva.

"Na vsak način je treba omejiti prehode okuženih čez meje," je dodala.

Kot je še povedala, bodo predlagali, da se do "neke mere omeji druženja in seveda bolj nadzoruje". Trenutno je na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 ljudi. Izjema so prireditve za do 500 ljudi z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili varnostno razdaljo med obiskovalci.