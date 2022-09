Temperature pod ničlo: poglejte, kje je bilo danes zjutraj najbolj mrzlo

Zadnje jutro letošnjega poletja je bilo zelo sveže. Vozniki so morali ponekod že strgati led z vetrobranskih stekel. Na Babnem Polju je bila tako najnižja jutranja temperatura –3,6 stopinje Celzija, na Jezerskem pa –3,5 stopinje, so sporočili z Arsa. Septembrski temperaturni rekordi sicer niso bili ogroženi.

Danes bo pretežno jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno. Več spremenljive oblačnosti bo popoldne na severovzhodu, kjer bodo mogoče kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od –1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Vozniki danes zjutraj ponekod že strgali led s stekel avtomobila

Zelo sveže jutro za konec septembra, najnižja temperatura (°C):

Babno Polje -3,6

Jezersko -3,5

Nova vas na Blokah -2,7

Iskrba -1,6

Logarska Dolina -1,5

Logatec in Kamniška Bistrica -0,7

Ilirska Bistrica -0,5

Kočevje 0,1

Šmartno pri SG 0,3

Postojna 1,1

Let. Portorož 5,7 pic.twitter.com/67rKRqvgz8 — ARSO vreme (@meteoSI) September 22, 2022

Današnje jutro je bilo v nekaterih krajih zelo hladno. Po podatkih Arsa je termometer najnižjo temperaturo izmeril v Babnem Polju, kjer so namerili –3,6 stopinje Celzija pod ničlo, –3,5 pa so namerili na Jezerskem. Skoraj tri stopinje pod ničlo so namerili tudi v Novi vasi na Blokah, pod lediščem pa je bilo še v Iskrbi pri Kočevju, kjer so izmerili –1,6 stopinje Celzija, in v Logatcu, kjer so izmerili –0,7 stopinje Celzija. Na Kredarici je bilo –5 stopinj Celzija.

Najnižja septembrska temperatura izmerjena na Kredarici

Do zdaj najnižjo septembrsko temperaturo v Sloveniji so zabeležili 17. septembra 1971 prav na Kredarici, in sicer –9,8 stopinje Celzija. Na Babnem Polju so do zdaj najnižjo septembrsko temperaturo izmerili 29. septembra 1977, ko je bilo v tem kraju –7,9 stopinje, dobre štiri stopinje manj kot danes zjutraj.

V Postojni so 21. septembra 1956 namerili –3,4 stopinje Celzija (danes zjutraj 1,1 stopinje Celzija), v Kočevju je bilo 29. septembra 1977 –3,1 stopinje Celzija (danes 0,1).

Najnižja septembrska temperatura na letališču Portorož je bila 4,8 stopinje Celzija, zabeležili so jo 29. septembra 2008, je Arso še objavil na Twitterju. Danes so na tej merilni postaji izmerili 5,7 stopinje Celzija.

Izmerjeni septembrski rekordi (°C) za izbrane postaje so naslednji:

Kredarica -9,8 (17. 9. 1971, slovenski rekord)

Babno Polje -7,9 (29. 9. 1977)

Postojna -3,4 (21. 9. 1956)

Kočevje -3,1 (29. 9. 1977)

Šmartno pri SG -3,0 (18. 9. 1971)

Let. Portorož 4,8 (29. 9. 2008) — ARSO vreme (@meteoSI) September 22, 2022

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji.