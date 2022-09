Začetek tedna oblačen, zjutraj ponekod že pod ničlo

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Foto: Ana Kovač

Teden bomo začeli z delno jasnim vremenom s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe, ki bodo verjetnejše v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Zjutraj že pod ničlo

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo najmanj na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo predvsem na vzhodu možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod 0, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. .

Deloma sončno bo tudi v sredo, več spremenljive oblačnosti bo na vzhodu. Popoldne bo možna kakšna ploha. V četrtek kaže na sončno vreme, jutro bo ponekod megleno.