Danes še oblačno, nato sledi izboljšanje vremena

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na zahodu. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna lahko pričakujemo več sonca, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V torek bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Druga polovica tedna prinaša več sonca

Podobno vreme se bo nadaljevalo v četrtek. Sončno bo, popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, na severovzhodu bo mogoča kakšna ploha.

V petek bo še večinoma sončno, predvsem na zahodu bo lahko nekaj več oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.