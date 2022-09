V prihajajočih dneh si obetamo več sonca

Danes bo večinoma sončno, v notranjosti Slovenije bo sredi dneva in popoldne občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici tedna.

Ponekod smo se prebudili v megleno jutro, megla bo po nekaterih nižinah vztrajala del dopoldneva. V prihodnjih dneh nas čaka podobno, večinoma pretežno jasno vreme.

V četrtek bo pretežno jasno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne na severovzhodu, kjer bodo mogoče kratkotrajne plohe. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od -1 do 6, na Primorskem od 6 do 10, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Zadnji dan tega tedna bo sončen. V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še dokaj sončno, drugod se bo pooblačilo.