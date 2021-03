Eno leto od razglasitve pandemije: doslej potrdili več kot 100 milijonov okužb #video

Do osmega tedna v letu 2021 smo na svetu skupaj potrdili več kot 114 milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom in več kot dva milijona smrti. Jutri bo minilo tudi eno leto, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo.

Na današnji novinarski konferenci v zvezi z aktualnim stanjem glede bolezni covid-19 je Nuška Čakš Jager, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni, spregovorila o epidemioloških razmerah tako doma kot tudi po svetu. Kot je dejala, se situacija ob pandemiji novega koronavirusa v svetu ponovno nekoliko spreminja. "Če smo po novem letu beležili upad števila potrjenih primerov in se je krivulja obrnila navzdol, pa na žalost v tem trenutku, v 8. tednu letošnjega leta, ponovno beležimo porast. Večinoma na račun Evrope," je opozorila.

Največ okužb v skupnem gospodinjstvu

V Evropi so v zadnjih 14 dneh največ primerov poročali iz Francije, Italije, Poljske in Nemčije, največ smrti pa je bilo poročanih iz Italije, Češke, Francije, Poljske in Slovaške. V Evropi je bilo do 9. marca 2021 potrjenih preko 23 milijonov primerov okužb, od tega 563.300 smrti. "Če primerjamo stanje med sedmim in osmim tednom 2021, večina držav Evropske unije beleži precejšen porast okužb," je ob tem dodala Čakš Jagrova.

V nadaljevanju se je nato dotaknila tudi epidemiološke slike v Sloveniji, kjer je potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh padlo pod 500. "Po tem številu nas prehitevajo Slovaška, Češka in Malta," je izpostavila. Kot je med drugim še pojasnila Čakš Jagrova, so najvarjetnejše lokacije prenosa okužbe še vedno podobna preteklim poročanjem. "Nekaj več je neznane lokacije, na vrhu pa ostaja skupno gospodinjstvo," je dodala.

So se pa po besedah Čakš Jagrove razmere izboljšale v domovih za starejše, kjer v zadnjih 14 dneh beležijo zelo majhno število obolelih. "Potrjenih je bilo 15 okužb, kar je izjemno spodbudna številka. Večinoma gre za okužbe med tistimi, ki so prišli na novo oziroma so bili sprejeti iz svojega domačega okolja," je poudarila. Tudi število potrjenih primerov v visoko starostnih skupinah je precej manjše. Največje število okužb beležijo med aktivno populacijo (35-54 let), hkrati pa tudi največje število na 100 tisoč prebivalcev, torej na celotno populacijo v tej starostni skupini.