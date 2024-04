Jušić in Poklukar 97 posameznikom podelila medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost

Na Policijski akademiji v Tacnu so danes podelili 97 medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost izkazano v preteklem letu. Generalni direktor policije Senad Jušić in notranji minister Boštjan Poklukar sta jih predala posameznikom, ki so v ključnem trenutku ogrozili svoje življenja in se brez odlašanja podali nevarnosti naproti.

V življenju je treba imeti kanček sreče, je policiste zbrane nagovoril Jušić. "Kakšna je verjetnost, da se bo policijska patrulja ponoči peljala mimo ravno takrat, ko je zagorel objekt," je izpostavil. Teh srečnih naključij po njegovih besedah ni malo, v takšnih nepredvidljivih situacijah pa so se znašli prejemniki medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost.

Po Jušićevi oceni so policisti v preteklem letu znova pokazali svoje široko znanje, od nudenja prve pomoči do psihološke podpore in uporabe ustreznih prijemov in fizične sile. "Neizmerno zadovoljen sem, da je bilo prav zaradi usposobljenosti naših sodelavcev in posameznikov iz vrst družbe rešenih toliko življenj," je dejal.

"Ponosno lahko povem, da se prebivalci Slovenije z zaupanjem obrnejo na policijo, prav nas pokličejo, ko so v stiski in potrebujejo pomoč," je dodal generalni direktor policije.

Tudi notranji minister Boštjan Poklukar meni, da se policisti pogosto znajdejo v nevarnosti, vendar je prepričan, da jih vodi notranji nagon pomagati človeku in avtomatizem lastne usposobljenosti delati tisto, kar je prav in v tistem trenutku nujno potrebno, "brez premisleka in brez besed, ker vam je mar za sočloveka".

Poklukar se ob tem zaveda, da policisti pri svojem delu potrebujejo odlične pogoje, vrhunsko usposobljenost ter moderno policijsko opremo.

Policistom uspelo zaustaviti čoln, ki je nenadzorovano glisiral

Med prejemniki medalje za hrabrost je policist Postaje pomorske policije Koper Matej Zupan, ki mu je s še tremi policisti uspelo ustaviti plovilo brez nadzora. Za medije se je spomnil, da sta s sodelavcem naletela na čoln, ki je nenadzorovano glisiral. S policijskim gumenjakom sta se mu približala in se z manevrom zaletela vanj ter mu tako zmanjšala hitrost, nakar je Zupan skočil nanj in izklopil motor. Za takšen manever jih policija ni usposabljala, zanj se je Zupan odločil v tistem trenutku.

Medaljo za hrabrost je med drugimi prejel tudi Dimitar Stanimirov Kirilov, sicer civilist in občan z območja Policijske uprave Koper, ki je maja lani hrabro preprečil rop bančne poslovalnice tako, da se je roparjem postavil po robu. V tistem trenutku ni veliko razmišljal, niti ga ni bilo strah, ampak je odreagiral kot bi normalen človek moral odreagirati, je za medije dejal Stanimirov Kirilov, sicer državljan Bolgarije. Med dejanjem je roparju iz roke poskušal vzeti pištolo, pri čemer ga je ropar z njo večkrat udaril v glavo in jo sprožil v smer stropa.

Letošnjim nagrajencem je skupno, da so se znašli v nepredvidljivi situaciji, v kateri ni bilo veliko časa za premislek, ampak se je bilo treba ravnati po občutku in nemudoma ukrepati, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi. Policistom in civilistom, ki so se s svojimi dejanji izkazali v preteklem letu, sta Jušić in Poklukar podelila 89 medalj za požrtvovalnost in osem medalj za hrabrost.