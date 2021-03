Jelinčič: Nacionalizem je najbolj čista ljubezen do domovine #video

"Govorili so nam, da smo fašisti, nacionalisti. Vse živo smo bili, samo noben ni vedel, da je tudi nacionalizem ljubezen do domovine in to najbolj čista ljubezen," se je v pogovoru za oddajo Planet 18 začetkov parlamentarne poti spominjal predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič. Med drugim je spregovoril tudi o "ceniku," ki mu ga je pred časom očital predsednik vlade Janez Janša, o tem, zakaj sodeluje s trenutno vlado, in kaj je počel pred začetkom politične kariere.

Slovenska nacionalna stranka (SNS) v teh dneh praznuje trideset let obstoja. Nastala je praktično s samostojno državo, vendar nikoli ni vstopila v vlado, čeprav v tem mandatu brez glasov SNS praktično ne morejo ne leve ne desne stranke. Spomnimo, da je Jelinčičeva SNS najprej pomagala v vladi Marjana Šarca, s trenutno vlado Janeza Janše pa ima podpisan sporazum o sodelovanju.

"Nisem se prodal, saj od tega denarja nimam nič"

V času Šarčeve vlade je Janša sicer predsedniku stranke SNS Zmagi Jelinčiču očital, da ima za svojo pomoč "cenik." Kot je za oddajo Planet 18 povedal Jelinčič, so takrat podprli Šarca zato, ker država mora delovati. "Država ne more umreti zaradi političnih preferenc ali ene ali druge strani in zato smo jo podprli. Vendar je Šarec nato vrgel "puško v koruzo" in iz tega ni bilo nič. Jasno pa je bilo, da je treba podpreti drugo vlado, ki je bila pripravljena prevzeti vodenje. Ne moremo imeti vsakih štirinajst dni volitve, kajti to slabi državo tako navzven kot tudi navznoter," je tako pridružitev k obem vladam komentiral Jelinčič.

O zadevi "cenik" pa je povedal naslednje: "V času Šarčeve vlade sem dobil dva milijona evrov za revitalizacijo kartuzije v Žičah, ki je bila najbolj pomembna kartuzija tistega časa izven Francije. Tudi v Janševi vladi sem pridobil sredstva in sicer milijon za vrtec v Podgorcih v občini Ormož, milijon za telovadnico v občini Radenci in pa milijon za dogradnjo zdravstvenega doma v Slovenskih Konjicah," je pojasnil in dodal, da ljudje govorijo, da se je Jelinčič prodal za tri milijone.

"Nisem se jaz prodal, saj od tega denarja nimam nič. Bodo pa od tega denarja imeli dobrobit prebivalci Podgorcev, Kapelje, Radencev in Slovenskih Konjic," je dejal.

Jelinčič se je med drugim dotaknil službe, ki jo je opravljal pred vstopom v politiko, začetkov stranke SNS in celo tega, da je bil kar osem let baletnik v ljubljanski operi. Celoten intervju si lahko pogledate v posnetku zgoraj.