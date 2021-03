Jelinčič: Na vrhu ne sme biti povzpetnežev in kruhoborcev

Slovenska nacionalna stranka (SNS) z ustanoviteljem in do zdaj tudi edinim predsednikom Zmagom Jelinčičem Plemenitim danes praznuje 30-letnico delovanja. SNS nikoli ni bila v vladi, a Jelinčič jo tam vidi v naslednjem mandatu. Leta 2011 je SNS izpadla iz parlamenta, vanj pa se je vrnila na parlamentarnih volitvah leta 2018. SNS ima z aktualno vlado sklenjen sporazum o sodelovanju.

Slovenska nacionalna stranka (SNS) je bila ustanovljena 17. marca 1991, vendar pa so prvi slavnostni kongres imeli leto zatem na Dvorcu Zemono, je za STA povedal predsednik in ustanovitelj stranke Zmago Jelinčič Plemeniti. Slovesnost ob 30. obletnici ustanovitve stranke je Jelinčič napovedal za čas, ko ne bo več ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Po sedmih letih so se vrnili v državni zbor

Stranka je 12 oziroma največ poslanskih mandatov v svoji zgodovini dobila na državnozborskih volitvah 1992. "Ves čas delovanja so nas poskušali zrušiti tako z leve kot desne strani. Leta 2011 jim je to tudi uspelo. Po sedmih letih pa smo se zmagoslavno vrnili v državni zbor, od koder ne nameravamo več oditi," je povedal Jelinčič.

Zmago Jelinčič Plemeniti je bil in je še vedno najbolj znan obraz stranke SNS. Foto: STA

Po njegovih trditvah so vedno prvenstveno razmišljali o dobrobiti države in državljanov, zato je tudi prišlo do takih zamer, čeprav se po njegovem mnenju danes kaže, da so imeli prav. Jelinčič je med drugim dejal, da je prav SNS prva opozarjala na nepravilnosti pri projektu Teš 6.

Jelinčič: Na vrhu je lahko samo eden

Leta 2018 se je SNS v parlament vrnila s štirimi poslanci, pozneje je poslanka Lidija Ivanuša prestopila v poslansko skupino SDS. SNS s tremi poslanci, med katerimi je tudi Jelinčič, ima z aktualno vlado, v kateri so SDS, SMC in NSi, sklenjen sporazum o sodelovanju. Takšen sporazum so sklenili prvič, ob čemer pa Jelinčič poudarja, da so vedno podpirali dobre predloge, ne glede na to, katera vlada je bila na oblasti.

Jelinčič je najvidnejši obraz SNS vse od njenega nastanka. Kot je pojasnil za STA, zagovarja piramidalno strukturo v stranki, kar pomeni, "da je na vrhu lahko samo eden, ne pa, da se tam preriva cela kopica povzpetnežev in kruhoborcev". "V SNS namreč menimo, da se morajo iti politiko ljudje, ki imajo integriteto in denar," je povedal Jelinčič.