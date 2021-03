V SMC kljub različnim ugibanjem za zdaj brez sprememb

V poslanski skupini SMC zanikajo nekatere informacije v medijih, da je na današnji seji poslanske skupine prišlo do poskusa zamenjave vodje Janje Sluga. Pojasnili so tudi, da so bili danes odsotni trije poslanci. O tem, da naj bi si predsednik SMC Zdravko Počivalšek želel zamenjave Sluge, se sicer ugiba že dalj časa.

Namestnik vodje poslanske skupine SMC Gregor Perič je v današnji izjavi novinarjem v DZ zatrdil, da so imeli danes običajno sejo poslanske skupine, na kateri so razpravljali o operativnih zadevah. Na vprašanje, ali drži, da je sam v igri za naslednika Janje Sluga na mestu vodje poslanske skupine, pa je odgovoril, da se sliši marsikaj, vendar o tem, ne danes ne kdaj prej, niso odločali. Poudaril je, da ima na položaju namestnika vodje poslanske skupine dovolj dela, poroča STA.

Perič pravi, da podpira Slugo

Na vprašanje podpore Slugi je Perič sprva odgovoril z besedami, da so bili kot poslanska skupina v zadnjem obdobju pod zelo velikimi pritiski, ki se tako ali drugače poznajo. Vesel pa je, da veliko komunicirajo in poiščejo za vse sprejemljive rešitve. "Vem, da smo v vladi, ki je za liberalce zahtevna, zato je potrebne veliko komunikacije. Verjamem, da se bomo tudi v prihodnje enotno trudili v tej smeri," je povedal in pritrdil, da Sluga uživa njegovo podporo. Sam se v poslanski skupini SMC zelo dobro počuti in ne razmišlja o alternativah oziroma prestopu, je še pojasnil Perič, še navaja STA.

"Dovolite, da sami uredimo te pogovore"

Tudi poslanka Monika Gregorčič je v današnji izjavi novinarjem v DZ zatrdila, da so imeli običajno sejo poslanske skupine in da ne držijo navedbe, da naj bi prišlo do poskusa zamenjave vodje. Predsednik Počivalšek je bil po njenih navedbah le omejen čas na seji, ker je imel druge obveznosti. O tem, ali Sluga uživa njeno podporo, pa se Gregorčičeva ne želi izrekati javno. "Dovolite, da sami uredimo te pogovore," je pozvala po pisanju STA.

Svet SMC je minuli četrtek razpravljal o nadaljnjih korakih in vodenju stranke. Poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič, ki je sicer tudi predsednik DZ in podpredsednik SMC, ter Branislav Rajič naj bi se pri sklepu, s katerim so predsednika Počivalška zadolžili za prenovo stranke, vzdržali. Rajič je sicer v ponedeljek v DZ zatrdil, da ima Počivalšek enotno podporo poslancev SMC. Svet SMC je tudi sklenil, da nadaljujejo konstruktivno delo v vladi s ciljem realizacije koalicijske pogodbe.