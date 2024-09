V zadnjih letih uporaba železniškega prometa med potniki v Sloveniji postaja vedno bolj priljubljena izbira, k temu pa so poleg novih sodobnih vlakov pripomogle tudi ugodne vozovnice. Posebej ugodno razmerje med ceno in prednostmi, ki jih nudijo, predstavljajo abonentske pavšalne vozovnice Slovenskih železnic, ki omogočajo neomejeno potovanje po Sloveniji za samo 65 evrov na mesec oziroma za 520 evrov na leto. Račun je preprost – če z abonentsko vozovnico potujete vsak dan na delo in si potem privoščite še prostočasna potovanja, vam bosta hvaležna denarnica in okolje.

Foto: Slovenske železnice

V zadnjih letih je število potnikov, ki se odločajo za prevoz z vlakom, stalno naraščalo. V letu 2019 so Slovenske železnice prepeljale 13,9 milijona potnikov, v letu 2022 14,9 milijona potnikov, v letu 2023 pa kar 15,75 milijona potnikov. Če primerjamo leto 2023 z letom 2022, so Slovenske železnice prepeljale za 5,7 odstotka več potnikov. Trend rasti se nadaljuje tudi letos, v primerjavi z lanskim letom so v prvih mesecih tega leta prepeljali za okoli pet odstotkov več potnikov. V zvezi s tem je zanimiv tudi podatek, da je Slovenija ena izmed redkih držav v EU, kjer je bil obseg prepeljanih potnikov z vlaki že v letu 2022 večji kot v predkoronskem letu 2019.

Kaj so glavni razlogi za vse večjo priljubljenost? Pomemben dejavnik pri tej rasti je prav gotovo menjava starih vlakov z novimi, sodobnimi garniturami, ki potnikom omogočajo še udobnejše, hitrejše in bolj zanesljive vožnje. Nova vozila ponujajo večjo razpoložljivost in kapaciteto, kar še dodatno spodbuja ljudi, da se odločijo za železniški prevoz.

Poleg tega, da vlak združuje udobje, sproščenost, praktičnost in varnost, pa je pomemben dejavnik vse večje priljubljenosti tudi ugodna cena. Kot pravijo na Slovenskih železnicah, je zainteresiranost za pot z vlakom vozovnice velika tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu, saj se lahko v evropska mesta odpravimo že za ceno od devet evrov naprej.

Neomejena potovanja po vsej Sloveniji za 65 evrov na mesec

Ko gre za poti po Sloveniji, eno izmed najbolj privlačnih ponudb Slovenskih železnic predstavljajo abonentske pavšalne vozovnice, ki so od lanskega leta občutno cenejše ter omogočajo neomejena potovanja po vsej Sloveniji za zgolj 65 evrov na mesec ali 520 evrov na leto. To je izjemno ugodna cena, zanimanje potnikov zanje je posledično veliko, zlasti zlasti ob upoštevanju višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobilom.

Za primerjavo: abonentska vozovnica SŽ, ki velja po vsej Sloveniji in za potovanja z vsemi vrstami vlakov, je še cenejša kot vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP op. p.). IJPP abonentska vozovnica sicer omogoča potovanja z avtobusi in tudi z lokalnimi in regionalnimi vrstami vlakov, za potovanja z vlaki višje vrste pa je treba doplačati. Sta pa obe vozovnici bistveno cenejša izbira, kot če vse svoje poti opravite z avtomobilom.

A ne gre le za finančno dimenzijo, vsakodnevna vožnja z avtomobilom je lahko v prometnih konicah tudi precej stresna. Gneča na cestah je vedno pogostejša in od vseh udeležencev v prometu zahteva koncentracijo, strpnost in potrpežljivost – in tako sploh ni nenavadno, da prispete na cilj utrujeni in brezvoljni. Zakaj ne bi izkoristili odlične alternative in na cilj prispeli polni elana ter pripravljeni na čudovita doživetja – službena ali prostočasna?

Z vlakom se lahko vsakodnevno vozite na delovno mesto, morda se z družino odpravite na dogodivščino raziskovat našo lepo deželo ali pa na različne športne in kulturne prireditve.

Z več potniki do manjšega ogljičnega odtisa

Priljubljenost abonentskih vozovnic ima posledice, ki so vse prej kot zanemarljive. Predvsem na okoljski ravni. S potovanjem z vlaki Slovenskih železnic lahko med vožnjo učinkovito izkoristite čas za delo ali sprostitev, saj imate na voljo brezplačen Wi-Fi, hkrati pa z izbiro okolju prijaznega prevoza aktivno prispevate k trajnostnemu razvoju in varovanju našega planeta. V času, ko svet stremi k razogljičenju prometa, se železniški promet kaže kot najboljša izbira za trajnostno prihodnost.

Slovenske železnice s svojo ponudbo ugodnih abonentskih vozovnic in uporabo stoodstotno zelene energije postajajo pomemben akter pri zmanjševanju emisij in spodbujanju trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Večje število potnikov na vlakih pomeni manj avtomobilov na cestah in posledično manj izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.

Foto: Slovenske železnice

Zelena energija za zeleni prevoz

Uporaba zelene energije in ogljični odtis sta za Slovenske železnice zelo pomemben kazalnik na področju stroškov in zaščite okolja. V luči sledenja strateškim ciljem za znižanje izpustov ogljikovega dioksida transportnega sektorja so Slovenske železnice letos naredile pomemben korak z naročilom električne energije, ki je stoodstotno pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Od letošnjega leta naprej Slovenske železnice vse električne vlake poganjajo izključno z elektriko, pridobljeno iz stoodstotno obnovljivih virov. To pomeni, da je železniški promet Slovenskih železnic postal stoodstotno zelen, brez emisij ogljikovega dioksida, kar je pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in krepitvi trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Za 50 odstotkov manjši ogljični odtis

Pri Slovenskih železnicah so letos v primerjavi z lanskim letom ocenili manjši ogljični odtis po tržni metodi izračuna emisij – za okoli 50 odstotkov v potniškem in okoli 83 odstotkov v tovornem. Gledano v celoti so železnice trenutno edina panoga v prometu, ki lahko zagotovi komercialni brezogljični prevoz potnikov in tovora, zato ima železnica pri zelenem prehodu začetno prednost, ki jo je smiselno izkoristiti tudi na ravni države.

Železniški promet pa ni le energetsko in okoljsko učinkovit, temveč tudi izjemno varen način prevoza. V primerjavi s cestnim prometom je verjetnost prometnih nesreč precej manjša, kar železniški promet postavlja kot varno in okolju prijazno alternativo.

Foto: Slovenske železnice

Modernizacija voznega parka

Zaradi številnih investicij in posodobitev v železniški infrastrukturi lahko v prihodnosti pričakujemo še boljše storitve, kar bo dodatno spodbudilo uporabo vlakov kot trajnostnega in varnega načina prevoza. Pomembno dodano vrednost v slovenskem železniškem prometu, tako za potnike kot okolje, pomeni modernizacija voznega parka z 52 novimi garniturami, s katerimi smo potniki veliko pridobili, primerne pa so tudi za ohranjanje okolja.

Prve od naročenih 20 novih potniških garnitur Slovenske železnice pričakujejo v letu 2025, kar bo bistveno izboljšalo prevoze na neelektrificiranih progah. Do leta 2026 pa načrtujejo še nakup štirih lokomotiv in 20 vagonov, kar bo okrepilo mednarodni promet. S temi investicijami bo modernizacija voznega parka zagotovila kakovostnejši in prijaznejši javni prevoz za vse potnike, hkrati pa prispevala k večji okoljski trajnosti v transportnem sektorju.