Je to politika, ki jo podpira Milan Kučan?

Poziv k petkovim protestom dobiva novo podobo. Na družbenih omrežjih Protestna ljudska skupščina poziva k zbiranju, poleg pa pripenja fotografijo neprimerne snežne skulpture, ki so jo postavili na Trgu republike pred stavbo državnega zbora.

To je sporočilo, ki so ga zapisali v skupini Protestna ljudska skupščina na Facebooku, poleg pa pripeli fotografije snežne skulpture v obliki penisa, ki so jo postavili na Trgu republike. S fotografij je razvidno, da je snežno skulpturo obravnavala tudi policija.

Petkovih protestov se udeležuje tudi Kučan

Gre za redne neprijavljene petkove proteste, ki se jih je v preteklosti udeležil tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan, javno pa jih je podprl tudi s pismom, ki ga je naslovil na Siol, v katerem je med drugim zapisal: "Mislim, da so vse podpore vredni njihovi razmisleki, zavzetost, skrbi, tudi znanje in predvsem pozitivna energija, s katero iščejo odgovore na izzive časa za oblikovanje vizije države, v kakršni bi želeli živeti ..."