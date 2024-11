Janša za "krivosodje" označil tudi pregon nekoga, ki mu je grozil

Prvak SDS Janez Janša je prejšnji teden tvitnil, da so mu "prave sodnice" v manj kot enem letu naložile za deset tisoč evrov kazni, pri tem pa navedel sedem odločitev sodišč in zraven zneske teh kazni. Ko smo hoteli preveriti, za katere primere vse je šlo, pa smo naleteli na zanimiv in javnosti neznan primer – Janša je bil kaznovan, ker se ni udeležil pričanja na sodišču v zadevi, ko je tožilstvo po uradni dolžnosti preganjalo človeka, ki je Janši grozil z napadom. Še več, Janša je tožilstvu predlagal, da ta pregon opusti, čeprav je javno zelo kritičen, da se pravosodje na grožnje odziva le, če gre za "ta prave".

Janša je prejšnji četrtek v objavi na omrežju X navedel seznam sodb in kazni, ki so mu bile naložene z njimi:

V ponedeljek so se na ta njegov tvit odzvali v Slovenskem sodniškem društvu in ga označili za spodbujanje sovraštva in nezaupanja do sodstva, zlasti do sodnic. Še posebej je to zaskrbljujoče tudi v luči nedavnih primerov groženj pravosodnim funkcionarjem in požiga hiše predsednika brežiškega okrajnega sodišča.

V torek je pred sodiščem v Celju, kjer se je Janša moral udeležiti sojenja v zadevi Trenta, prišlo do protestnega zborovanja Janševih tudi precej nasilnih podpornikov. Janša pa je ta shod označil za "začetek upora proti krivosodju". Na dogodku je sicer posredovala policija, enemu od udeležencev, ki je brcal v vozilo medijske hiše, pa so izdali plačilni nalog.

Za kaj je bil Janša "kaznovan"?

Po omenjenem Janševem tvitu smo na Siolu postali pozorni na v tem tvitu navedene primere in nas je zanimalo, za kaj je bil Janša obsojen. Če so bili nekateri primeri znani – npr. pri navedbi "19. 11. 24 Višje sodišče Celje – 9.600 evrov" gre za potrditev prvostopenjske obsodbe Janše zaradi obrekovanja nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča –, pa so nam bili zanimivi predvsem primeri, kjer Janša navaja relativno nizke zneske – 300 evrov na okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu 17. decembra lani, 480 evrov avgusta letos na okrajnem sodišču v Celju in še 253,64 evra 21. novembra letos še enkrat na sodišču v Slovenj Gradcu.

Za pojasnila, za kaj gre v teh primerih, smo se obrnili na stranko SDS, pa tudi na Janševega odvetnika Francija Matoza, a odgovorov nismo prejeli.

Grozil je Janši, tožilstvo sprožilo pregon, toda ...

Smo pa po temeljitem preiskovanju prišli do podatka, da je šlo v dveh primerih za pregon osumljenca, ki je Janezu Janši grozil po spletnih družbenih omrežjih. Tožilstvo je to osebo preganjalo po uradni dolžnosti, Janša pa je bil oškodovanec in je bil na sodišče vabljen kot priča.

Kaznovan, ker ni prišel na sodišče kot priča, niti se ni opravičil

Toda ker se Janša kar trikrat na vabilo sodišča ni udeležil naroka in se za neudeležbo tudi ni opravičil, mu je slovenjgraško sodišče decembra lani naložilo kazen 300 evrov. Naj bi pa Janša po naših informacijah pozval tožilstvo, naj primer zavrže.

Zadeva se je ponovila novembra letos. V istem primeru mu je slovenjgraško sodišče naložilo plačilo krivdno povzročenih stroškov postopka, ker so mu morali sodno pošto vročati prek vročevalca, saj ni prevzemal pošte.

Kaznovan zaradi razžalitve. In vračila sodnih stroškov.

Ko Janša navaja "obsodbi" vrhovnega sodišča iz aprila in junija letos, zaradi česar je bil po svojih besedah kaznovan s skupno 24.886,75 evra, gre zelo verjetno za odškodninski postopek zaradi razžalitve novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl in njene tedanje sodelavke, zdaj poslanke Mojce Šetinc Pašek. Celjsko sodišče mu je v kazenskem procesu izreklo pogojno zaporno kazen, v odškodninski pravdi na prvi stopnji pa oškodovankama v osnovi prisodilo po šest tisoč evrov odškodnine.

Janša je novinarko Eugenijo Carl (na levi) in zdaj poslanko Mojco Šetinc Pašek (na desni) označil za odsluženi prostitutki. Sodišče jima je prisodilo po šest tisoč evrov odškodnine. Foto: STA ,

Janša se je pritoževal vse do ustavnega sodišča, a neuspešno. K tej "kazni" je zato verjetno treba dodati še plačilo sodnih stroškov, sodne takse in plačilo pravnega zastopnika nasprotne strani.

S tem primerom naj bi bilo povezanih tudi 480 evrov "kazni", ki jih Janša navaja, da mu jih je avgusta letos izreklo sodišče v Celju. Po naših informacijah naj bi šlo za poziv k plačilu neporavnane sodne takse zaradi pritožbe na vrhovno sodišče.

Izgubil tožbo proti tožilcem z nerazumno visokim odškodninskim zahtevkom

V začetku letošnjega novembra pa je Janša izgubil tudi tožbo proti nekdanjim tožilkam in tožilcem zaradi po njegovem nezakonitega dela v procesu Patria, v katerem je bil sicer najprej obsojen, šel celo v zapor, nato pa je ustavno sodišče sodbo razveljavilo in proces vrnilo na prvo stopnjo. A je nato primer zastaral.

Janša je od države, nekdanje tožilke Branke Zobec Hrastar in sodnikov Barbare Klanjšek, Milana Štruklja, Vesne Žalik in Branka Masleše terjal nekaj več kot 900 tisoč evrov odškodnine. Ker je bil tožbeni zahtevek precej visok, je s tem povezana tudi visoka sodna taksa. Vsak od toženih je imel svojega odvetnika, vse te sodne stroške pa mora Janša zdaj vrniti – skupno 30.260 evrov. Ne gre torej za "kazen", ampak za povračilo stroškov, ki jih je Janša s tožbo povzročil nasprotni strani.

Gre sicer za odločitev višjega sodišča v Mariboru, ki je 4. novembra potrdilo sklep okrožnega sodišča v Kranju. Janša po drugi strani navaja, da mu je 30 tisoč evrov kazni naložilo višje sodišče v Celju, vendar gre po naših informacijah tudi najverjetneje za napako Janše v tvitu (po drugi strani ne navaja odločitve višjega sodišča v Mariboru).

"Povampirjena kasta!"

Po tej sodbi je Janša izgubil živce in slovensko sodstvo je ob tem označil za "povampirjeno sodniško kasto v službi izrojene levice". Zatem so se začeli napadi na sodnike, sicer predvsem verbalni na družbenih omrežjih, pred tem pa je zagorela tudi hiša sodnika v Brežicah.

Predvsem na omrežju X so se širila sovražna sporočila do sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev. Nek "anonimnež" je objavil tudi domače naslove nekaterih, ki jih je Janša tožil. Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je dejal, da "je stvar postala skrb vzbujajoča, nevarna".

Podobno so se odzvali tudi v političnih strankah in pozvali k umirjanju napetosti. Pri tem so v koaliciji sicer s prstom pokazali tudi na Janšo in SDS, da naj bi prav oni stali za tem širjenjem sovraštva, a je Janša to zavrnil kot absurdno. "Grožnje z nasiljem so nesprejemljive, toda za levo tranzicijsko kvazi elito je težava samo, če kdo grozi njim, če pa kdo grozi nam, je pa vse v redu oziroma se to še spodbuja," je tedaj dejal Janša.

Zakaj je torej Janša zamolčal, da tožilstvo preganja osebo, ki je grozila njemu?