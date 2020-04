Janša: V Sloveniji imamo najbolj spolitizirano ustavno sodišče doslej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvojna merila so "smrt kredibilnosti vsake institucije, sodne še posebej", je premier Janez Janša danes zapisal v komentarju ločenega mnenja Klemena Jakliča k odločitvi ustavnega sodišča glede odloka o omejitvi gibanja. Kot je Janša dodal v zapisu na Twitterju, imamo v Sloveniji žal najbolj spolitizirano ustavno sodišče doslej.

Ustavno sodišče je z odločitvijo, objavljeno 17. aprila, zadržalo del odloka o omejitvi gibanja, ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo, da mora po prejetju sklepa in nato vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov. Pozneje je vlada sicer odlok spremenila in v skladu s pričakovanji ustavnih sodnikov vanj vpisala namero, da upravičenost ukrepov preveri najmanj vsakih sedem dni, piše STA.

Jaklič proti obravnavi

Ustavni sodniki o štirih točkah, ki sestavljajo sklep, niso glasovali enotno. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je glasoval celo proti temu, da bi zadevo ustavno sodišče sploh sprejelo v obravnavo. Pobudnik ustavne presoje ni izkazal pravnega interesa in pravice ni najprej iskal na poti rednih sodišč, je ugotavljal v ločenem mnenju. Poudaril je tudi, da takšno postopanje vzpostavlja občutek, da si ustavno sodišče v nasprotju z zakonom in ustavno zapovedjo enake obravnave izbira privilegirane stranke, je Jaklič zapisal v ločenem mnenju, ki ga danes povzemajo v spletni Demokraciji in z zapisom na Twitterju tudi pri Novi24TV.

Vsebino tega ločenega mnenja pa je danes na Twitterju komentiral premier Janša in navedel, da so dvojna merila "smrt kredibilnosti vsake institucije, sodne še posebej". "Vzpostavljajo t.i. selektivno pravico," je še opozoril, še piše STA.