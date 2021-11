Janša sprejel predstavnike evropskih škofovskih konferenc in cerkva

Premier Janez Janša je danes sprejel predstavnike Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) in Konference evropskih cerkva (CEC). Na srečanju ob slovenskem predsedovanju Svetu EU so med drugim govorili o vlogi EU v globalnem svetu, o verski svobodi v Uniji, pa tudi o pandemiji, so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK).

Srečanja pri predsedniku vlade so se udeležili predsednik COMECE luksemburški nadškof kardinal Jean-Claude Hollerich, predsednik CEC Christian Krieger, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK Stanislav Zore, evangeličanski škof Leon Novak, ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ter drugi predstavniki obeh konferenc.

Sogovorniki so si izmenjali mnenja o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, o okrevanju po pandemiji in odpornosti v luči mogočih prihodnjih kriz, o vrednotah, verski svobodi v Evropski uniji in zunaj nje. Spregovorili so tudi o vlogi Evropske unije v globalnem svetu s ciljem ustvarjati bolj miren, pravičen in trajnostno naravnan svet po pandemiji, so navedli na spletni strani SŠK.

Po srečanju s predsednikom vlade je predstavnike delegacije COMECE in CEC na nadškofiji v Ljubljani sprejel tudi Zore.

Kot pojasnjujejo na SŠK, COMECE povezuje škofovske konference članic Evropske unije in spremlja politični proces EU na vseh tistih področjih, ki so povezana z delovanjem Katoliške cerkve. CEC pa povezuje 114 pravoslavnih, protestantskih in anglikanskih cerkva iz Evrope s ciljem spodbujati mir, prizadevanja za skupno dobro in delo za edinost cerkve. Tako COMECE kot CEC sta zavezani k delovanju za bolj mirno, uspešno, socialno pravično, vključujočo in trajnostno EU, so še navedli.