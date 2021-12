Janša: Spodoben narod nikoli ne pozabi žrtev, danih v vojni za državo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojcem padlih teritorialcev, civilnih žrtev, pripadnikom ministrstva za notranje zadeve ter ranjenim v vojni za Slovenijo je Janez Janša čestital ob bližajočem se prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti.

Premier Janez Janša je danes na Brdu pri Kranju pripravil sprejem za svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo. Ob tem je izpostavil, da je bila po 30 letih končno sprejeta zakonodaja, ki primerno ureja njihov status. Izpostavil je, da spodoben narod nikoli ne pozabi žrtev, danih v vojni za državo.

Po besedah Janše sta bili slovenska osamosvojitev in vojna za Slovenijo z uspešno obrambo nekaj, kar sodi v samo vrednostno središče Slovencev, slovenskega naroda in celotnega slovenskega državljanskega občestva.

Velikokrat, ko se spominjamo teh dogodkov, po njegovih besedah slišimo, da osamosvojitvena vojna ni bila prava vojna ali pa, da je bila kratka. "A za tistega, ki v vojni zmaga, ki se obrani, ki ubrani nekaj, kar je najsvetejše, je toliko bolje in je toliko bolj uspešen, kolikor krajša je vojna," je dejal. Uspeh vojne se namreč meri s tem, da je žrtev čim manj in da je trpljenje čim krajše, je dodal.

"Trajalo je 30 let in ob 30. obletnici smo zmogli dovolj enotnosti"

V Sloveniji bi lahko po besedah Janše rekli, da smo bili po teh splošnih merilih uspešni, po drugi strani pa je treba na tisti čas pogledati tudi s plati svojcev umrlih v vojni. Za nekoga, ki je izgubil očeta ali pa je bil ta težko ranjen oz. se mu je potem popolnoma spremenilo življenje, je bila ta žrtev stoodstotna, in spodoben narod tega nikoli ne pozabi, je dejal.

Izrazil je veselje, da nam je v letu, ko slavimo 30. rojstni dan države, "končno uspelo zaokrožiti zakonodajo, ki ureja status ranjenih in svojcev mrtvih v vojni za Slovenijo". "Trajalo je 30 let in ob 30. obletnici smo zmogli dovolj enotnosti, da je bila ta zakonodaja sprejeta," je dejal.

Letošnje leto za svojce padlih izjemno pomembno

Tudi hčerka padlega pripadnika Teritorialne obrambe Jasmina Molan je v svojem nagovoru poudarila, da je bilo letošnje leto za svojce padlih izredno pomembno, saj so bile s "pomočjo predsednika vlade in pristojnih ministrov ter ob podpori velikega dela poslancev DZ sprejete pomembne spremembe zakona, na katere smo svojci opozarjali vrsto let".

Tako bodo po 30 letih tudi otroci padlih upravičeni do odškodnine, prav tako žene in starši padlih, s spremembami zakonodaje je omogočena tudi ureditev statusa invalida, je poudarila. Ob zaključku nagovora je izpostavila željo po enotnosti slovenskega naroda.

