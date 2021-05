Janša: Socialni model je bistvena sestavina evropskega načina življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tehnološki napredek, zeleni in digitalni prehod ter mnogi drugi tehnološki izzivi, s katerimi se soočamo, zahtevajo vseživljenjsko učenje, je dejal Janez Janša. Foto: Reuters

Evropski socialni model je bistvena sestavina evropskega načina življenja, vendar so pred nami veliki tehnološki izzivi, ki zahtevajo spremembe v izobraževalnem sistemu in vseživljenjsko učenje, je dejal premier Janez Janša, ki se v portugalskem Portu danes udeležuje neformalnega vrha voditeljev EU.

Če želimo ohraniti evropski način življenja, blaginjo in obstoječi socialni model, so pri tem ključnega pomena velike spremembe v našem izobraževalnem sistemu in sistemska uvedba vseživljenjskega učenja, je ob prihodu na srečanje dejal premier Janez Janša.

Tehnološki napredek, zeleni in digitalni prehod ter mnogi drugi tehnološki izzivi, s katerimi se soočamo, zahtevajo vseživljenjsko učenje. Tista država, ki ga bo kot sistem najhitreje uvedla, bo prva na uspešni poti pri ohranitvi evropskega načina življenja, je menil.

Drugi pomemben pogoj pa je nadaljevanje stalnega dialoga med predstavniki delodajalcev in delojemalcev, vendar brez mešanja vlog, kjer ena stran skuša prevzemati vlogo druge. Takšen socialni dialog je ključnega pomena tudi za to, da Evropa ob izzivih, s katerimi se sooča, ohrani potreben socialni mir in da čez kakšno desetletje dejansko dokaže, da je evropski socialni model lahko zgled tudi za druge, je še povedal premier.

S predsednico Evropske komisije @vonderleyen tudi o našem 🇸🇮 načrtu za okrevanje in odpornost #NOO. Še vedno nekaj izzivov pri ratifikaciji mehanizma #NextGenerationEU, ki ga potrebujemo za uveljavitev oz. financiranje načrtov. Slovenija ga je ratificirala med prvimi. pic.twitter.com/oA6D3piM2f — Janez Janša (@JJansaSDS) May 8, 2021

Pogovori o izzivih Evrope

Janša se je v petek v okviru socialnega vrha, ki ga je organizirala predsedujoča Svetu EU Portugalska, udeležil konference, na kateri so predstavniki evropskih institucij, socialni partnerji in civilna družba razpravljali o uresničevanju načel evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil razglašen na vrhu v Göteborgu leta 2017.

Voditelji sedemindvajseterice, ki se po več mesecih znova sestajajo v živo, naj bi v Portu ponovili zavezo za socialno Evropo in izpostavili evropski steber socialnih pravic kot temeljni element okrevanja po pandemiji bolezni covid-19. O tem bodo sprejeli tudi izjavo.

Od 27 predsednikov držav in vlad jih je v Porto pripotovalo 24. Nemška kanclerka ter premierja Nizozemske in Malte vrh spremljajo prek videokonference.

Po dopoldanski razpravi o socialnih temah bo sledilo virtualno srečanje voditeljev EU z indijskim premierjem Narendro Modijem. V ospredju pogovorov bodo razmere v tej azijski državi v zvezi s pandemijo in krepitev trgovinskega sodelovanja.