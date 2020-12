Janša se bo danes srečal z izraelskim premierjem Netanjahujem

Kot je Janša v ponedeljek še zapisal na Twitterju, se je sešel s predsednikom izraelskega urada za inovacije Amijem Appelbaumom in vodilnimi podjetji s področja umetne inteligence. Pred obiskom so v premierjevem kabinetu napovedali, da se bo z njimi pogovarjal o možnostih sodelovanja s slovenskimi podjetji. Na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence je Izrael ena vodilnih držav v svetu, poroča STA.

Danes tudi srečanje z Netanjahujem

Danes ima slovenski premier na programu pogovore z gostiteljem, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, izraelskim predsednikom Reuvenom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem, piše STA.

Intenzivno delovno srečanje s predstavniki Izraelskega inovacijskega sektorja, predsednikom Israeli Innovation Authority dr. Ami Appelbaumom ter vodilnimi podjetji s področja umetne inteligence - priložnost razvojnih prebojev za slovensko znanje in podjetnost. #AI #Innovation pic.twitter.com/uiEOc7XZVJ — Janez Janša (@JJansaSDS) December 7, 2020

Obisk v Izraelu je po navedbah kabineta premierja potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. To je tudi priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces.

Bo Slovenija kupila izraelsko orožje?

Več medijev je v zadnjih dneh pisalo, da naj bi se Slovenija zanimala za nakup izraelskega orožja, zlasti v kontekstu vojaških nabav po napovedanih investicijah za Slovensko vojsko v višini 780 milijonov evrov. V kabinetu predsednika vlade navedb o morebitnih nabavah izraelskega orožja niso potrdili, še poroča STA.