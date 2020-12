Premier Janša začel obisk v Izraelu

"Predsednik slovenske vlade Janez Janša je začel dvodnevni uradni obisk v Izraelu," je na Twitterju sporočila slovenska vlada. Objavila je tudi več fotografij premierjevega prihoda na letališče. Janša ima danes na programu pogovore s predstavniki podjetij na področju kibernetske varnosti in drugih uspešnih podjetij, ki mu bodo predstavili svoje delovanje in možnosti za sodelovanje s slovenskimi podjetji.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS je začel dvodnevni uradni obisk v 🇮🇱 Izraelu. #SLOISR pic.twitter.com/j9oxw4f6g6 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 7, 2020

Potrditev dobrih odnosov med državama

Poleg tega se bo na večerji sestal s častnim konzulom Republike Slovenije Eivalom Giladijem in predstavnikoma Izraelsko-slovenske gospodarske zbornice Drorom Dotanom in Danielom Jogevom. V torek se bo srečal z gostiteljem, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, izraelskim predsednikom Reuvenom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem, napovedujejo v premierjevem kabinetu.

Obisk po navedbah kabineta pomeni potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. To bo priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces. Beseda bo tekla tudi o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence, kjer je Izrael ena od vodilnih držav v svetu.

Več medijev je v zadnjih dneh pisalo, da naj bi se Slovenija zanimala za nakup izraelskega orožja, zlasti v kontekstu vojaških nabav po napovedanih investicijah za Slovensko vojsko v vrednosti 780 milijonov evrov. V kabinetu predsednika vlade navedb o morebitnih nabavah izraelskega orožja niso potrdili, piše STA.