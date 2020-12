Marjan Šarec: Jože P. Damijan se vede kot vegetarijanec na kolinah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg ekonomista Jožeta P. Damijana v javnosti kroži tudi ime Karla Erjavca kot mogočega kandidata za mandatarja Koalicije ustavnega loka (KUL). Damijan je sicer večkrat povedal, da bi lahko mandatarstvo v novi koaliciji prevzel tudi kateri izmed predsednikov strank, ki bi sestavljale novo vladno večino.

V današnji izjavi za javnost pa je predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec na vprašanje, ali bi bili Erjavca pripravljeni podpreti kot mandatarja koalicije KUL, dejal, da bo treba najprej počakati na razvoj dogodkov, a da še vedno upa, da je Damijan kot pobudnik resen v svojih namerah.

KUL nima dovolj poslanskih glasov za sestavo nove vlade

"Kot je znano, smo vse štiri stranke opozicije izrekle podpro Damijanu. Je pa res, da se Damijan včasih vede kot vegetarijanec na kolinah. Pravzaprav ne vemo čisto dobro, ali je resen v svojih namerah, ker pač v vsakem intervjuju pove, da bo najbolj srečen, če bo mandatar nekdo drug," je med drugim dejal Šarec.

Opozicijskim strankam LMŠ, SD, SAB in Levica trenutno primanjkuje sedem poslanskih glasov za potrebno večino. Pobudnik koalicije KUL Damijan je sicer v pogovoru za Mladino, objavljenem 13. novembra, zatrdil, da imajo, kot je videti, dovolj poslancev, ki bi zamenjali aktualno koalicijo.

Pozneje pa je dejal, da v KUL nikoli niso rekli, da imajo zagotovljenih 46 poslanskih glasov, temveč da se trudijo za to in gradijo odnose. Poslanci stranke DeSUS pa so že pred sobotnim kongresom napovedali, da na vrat na nos ne bodo zapuščali vlade Janeza Janše.