Premier Janša začenja dvodnevni obisk v Izraelu

Premier Janez Janša danes začenja obisk v Izraelu. Kot napovedujejo v kabinetu predsednika vlade, bo dvodnevni obisk priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces, ter tudi za pogovore o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence.

Janša se bo v torek, ko bo potekal uradni del obiska, poleg z gostiteljem, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, srečal tudi z izraelskim predsednikom Reuvenom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem, napovedujejo v kabinetu, navaja STA.

Srečal se bo s predstavniki podjetij za kibernetsko varnost

Za danes pa so napovedani pogovori s predstavniki podjetij na področju kibernetske varnosti in drugih uspešnih podjetij, ki mu bodo predstavili svoje delovanje in možnosti za sodelovanje s slovenskimi podjetji. Janša ima danes na programu tudi večerjo s častnim konzulom Republike Slovenije Eivalom Giladijem in predstavnikoma Izraelsko-slovenske gospodarske zbornice Drorom Dotanom in Danielom Jogevom, navaja STA.

Obisk je potrditev prijateljskih odnosov

Obisk je po navedbah kabineta predsednika vlade potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. To bo priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces, ter pogovore o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence, kjer je Izrael ena vodilnih držav v svetu.

Več medijev je v zadnjih dneh pisalo, da naj bi se Slovenija zanimala za nakup izraelskega orožja, zlasti v kontekstu vojaških nabav po napovedanih investicijah za Slovensko vojsko v višini 780 milijonov evrov. V kabinetu predsednika vlade navedb o morebitnih nabavah izraelskega orožja niso potrdili, poroča STA.