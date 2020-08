Janša: Narod je bil ob osamosvojitvi enoten, politika pa deljena

Premier Janez Janša je v intervjuju za javno televizijo poudaril, da je bila osamosvojitev Slovenije uspešna zaradi narodne enotnosti, in to kljub tedanjim političnim delitvam.

Premier Janez Janša je v intervjuju za javno televizijo poudaril, da je bila osamosvojitev Slovenije uspešna zaradi narodne enotnosti, in to kljub tedanjim političnim delitvam. Foto: STA

Osamosvojitev je nekaj, kar ljudi ne deli, deli pa politiko, je v nocojšnjem pogovoru za Televizijo Slovenija poudaril predsednik vlade Janez Janša, ki je bil v prvi demokratično izvoljeni slovenski vladi obrambni minister. Po njegovih besedah je bila tudi osamosvojitev uspešna zaradi enotnosti naroda, in to kljub tedanjim političnim delitvam.

"Neizpodbitno dejstvo ostaja, da so osamosvojitev Slovenije in vsi dogodki, ki so pripeljali do te osamosvojitve, sveti čas slovenskega naroda, nekaj, kar ljudi ne deli. Politiko deli, ampak ljudi pa ne," je Janša dejal v okviru cikla Pogovorov z osamosvojitelji, ki ga je ob prihajajoči 30-letnici samostojne države pripravila Televizija Slovenija.

Janša: Narod je bil enoten, politika pa deljena

Osamosvojitev je bila po besedah Janše uspešna predvsem zaradi enotnosti slovenskega naroda, ki se je pokazala v udeležbi in glasovanju na plebiscitu. "Narod je bil enoten, politika je bila pa deljena, zato smo te ključne odločitve v skupščini sprejeli z nekaj glasovi Demosove večine. Tam ni bilo te enotnosti, o kateri se zdaj govori. To je zelo pomembno," je opozoril Janša.

Janša je ocenil, da ločnica v slovenski politiki, ki smo ji še vedno priče, ni ločnica med njim in Milanom Kučanom. Foto: STA

Menil je, da ločnica v slovenski politiki, ki smo ji še vedno priče, ni ločnica med njim in Milanom Kučanom: "To je ločnica med tistimi, ki jim je bila slovenska osamosvojitev intimna opcija, in med tistimi, ki jim slovenska osamosvojitev ni bila intimna opcija. In ta, na nek način najprej spopad za intimno opcijo, kasneje pa z interpretacijo, se vleče še danes."

V slovenski politiki sta po Janševih besedah dva svetova. Eden poskuša zagovarjati dejstva, drugi pa temelji na ničejanski filozofiji, da dejstev ni oziroma da so samo interpretacije. "Ali pa, da se je Berlinski zid podrl na obe strani ali da je več resnic. Tukaj je spopad v slovenski politiki, ni med Kučanom in Janšo," je dodal.

Beograjska politika po Janševem mnenju podcenjevala Slovenijo

Sicer se je po Janševem mnenju Slovenija osamosvojitve lotila odgovorno, pri čemer so to nekateri storili iz taktičnih razlogov, drugi pa verjetno iz kakšnih drugih. "Nismo hoteli delati nobene poteze, ki bi navzven provocirala, navznoter pa ne bi dala nič," je dejal Janša in dodal, da je beograjska politika vse do osamosvojitvene vojne Slovenijo podcenjevala.

"Za jugoslovansko armado, če zdaj gledam njihove dokumente, je bila glavna težava to, kako prepričati ali zvezni izvršni svet ali zvezno predsedstvo, da dobijo zeleno luč za intervencijo. Oni so oviro videli v tem, ne pa v tem, da se bo Slovenija uprla," je pojasnil. Prvi znak, da bo Sloveniji v bitki z JLA uspelo, je bilo po njegovih besedah zavzetje skladišča Strmec pri Borovnici, piše STA.

"Ko je izvidniški vod Krkovičeve brigade, in to brez žrtev, samo en ranjen je bil, zavzel to skladišče brez tega, da bi enote jugoslovanske armade, ki so bile na Vrhniki in so bile praktično najmočnejše v celi državi, za to vedele, sem jaz vedel, da nam bo uspelo," je Janša spomnil na tedanje dogajanje. Po njegovih besedah je uspešna akcija Sloveniji omogočila, da se je lahko uprla tudi z resnim protioklepnim orožjem.

"Takrat ni bilo več sile v Jugoslaviji, ki bi Slovenijo lahko kakorkoli pokorila"

Poleg tega je bilo zavzetje skladišča Strmec po njegovem mnenju tudi psihološka prelomnica: "In takrat ni bilo več sile v Jugoslaviji, ki bi Slovenijo lahko kakorkoli pokorila. Tisti, ki govorijo, saj če bi jugoslovanska armada uporabila vse sile, potem bi bilo drugače. Res je, lahko bi uporabili več letalstva, ampak tudi tukaj so imeli določene omejitve, nikakor pa Slovenije ne bi mogli več premagati."

Odhod zadnjega jugoslovanskega vojaka iz Slovenije pa je po Janševih besedah naznanil, da je mednarodno priznanje naše države le še vprašanje časa: "Takrat smo bili suvereni, smo razpolagali s svojim ozemljem. Bili smo gospodarji na svoji zemlji in pač, zgodilo se je po pričakovanju."

V nocojšnjem pogovoru za Televizijo Slovenija se je predsednik vlade na kratko dotaknil tudi aktualnega stanja Slovenske vojske, s katerim ni zadovoljen. "Moč vojske je v glavah vojakov. Orožje je tudi potrebno, ampak nobeno orožje ti ne pomaga, če ne veš, za kaj se boriš. In v tem trenutku imamo probleme z obojim," je po poročanju STA še opozoril predsednik vlade.